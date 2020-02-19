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    Хованцев: Составлять эстафету будет непросто, Гараничев нас не убедил

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    Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о раскладах на эстафетную гонку на чемпионате мира по биатлону.

    Анатолий Хованцев
    Анатолий Хованцев

    Россиянин Никита Поршнев стал 11-м в индивидуальной гонке, Евгений Гараничев — 14-й, Александр Логинов — 15-й, Эдуард Латыпов — 43-й. Победу одержал француз Мартен Фуркад.

    «Исходя из результатов, которые здесь есть, составлять эстафету нам будет не так просто. Скорее всего, дадим пробежать Халили.

    Еще будем смотреть аналитику, но Гараничев нас не убедил. Латыпов тоже очень слаб по ходу. Четверка уже вырисовывается: Логинов, Поршнев, Халили, Елисеев. Возможно, так и будет.

    Кто составит пару Елисееву в сингл-миксте: Юрлова или Куклина? Норицын будет решать. Возможен даже неожиданный вариант.

    Резцова? Посмотрим. В спринт ставили девочек, которые при хороших результатах могли претендовать на масс-старт. А индивидуальную гонку ей тяжело.

    В спринте она вряд ли могла показать высокий результат. На той контрольной по скорости она показала худший результат. Проиграла 25 сек на короткой дистанции», — приводит слова Хованцева «Спорт-Экспресс». 0

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