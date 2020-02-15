Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Российская биатлонисткаполучила дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил.

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил дисквалификацию Слепцовой.

Слепцова получила двухлетнюю дисквалификацию, так как признана виновной в использовании запрещенного вещества.

«Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлонистки в 2013 году. Светлана Слепцова использовала запрещенную субстанцию остарин», — говорится в заявлении IBU.

Ее результаты в период с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы.

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта. 0