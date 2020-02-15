ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми Варди«Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшие
  • 12:41
    • Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады-2014
  • 12:18
    • Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
  • 13:15
    • Устюгов и Слепцова намерены обратиться в CAS
  • 13:00
    • Рэмзи может быть включен в сделку по трансферу Погба
  • 12:30
    • Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
    Все новости спорта

    Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Светлана Слепцова получила дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил.

    Светлана Слепцова
    Светлана Слепцова

    Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил дисквалификацию Слепцовой.

    Слепцова получила двухлетнюю дисквалификацию, так как признана виновной в использовании запрещенного вещества.

    «Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлонистки в 2013 году. Светлана Слепцова использовала запрещенную субстанцию остарин», — говорится в заявлении IBU.

  • Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи
  • Читайте по теме

    • Ее результаты в период с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы.

    Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне
  • 12/02/2020 в 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Хетафе»
  • 1.80
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потреплет ли «Хетафе» нервы «Барселоне» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Станет ли «РБ Лейпциг» лидером Бундеслиги?
  • «РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Догонит ли «Рома» «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Идеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу«Ювентус» сумел в последний момент избежать поражения в матче с «Миланом» в Кубке Италии Вчера в 15:110
  • 08:14
    • «Манчестер Юнайтед» хочет продать Погба до Евро-2020
  • 21:43
    • «Манчестер Сити» на два года отстранен от участия в еврокубках
  • 13:56
    • «Интер» заинтересован в обмене Мартинеса на Гризманна
    Павел Бучневич Хоккей НХЛ. Голы Бучневича и Свечникова, ассист Гусева, сэйвы ГеоргиеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 09:290
  • Экспресс дня

  • Фавориты дружно наберут по три очка?
  • 2.82
    •
  • 13:46
    • «Интер» и «Наполи» претендуют на защитника «Вероны»
  • 13:31
    • «Челси» может летом пригласить Симеоне
  • 09:56
    • «Уфа» определилась с соперниками на заключительном сборе
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Челси» сразится с «МЮ», «Норвич» примет «Ливерпуль»Обзор матчей 26 тура АПЛ 02:040
  • 09:45
    • «Баварии» интересен защитник «Лейпцига»
  • 08:59
    • «Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе
  • 00:48
    • Гол Слимани принес «Монако» победу над «Монпелье»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лечче — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Падерборн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон