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    Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпиады в Сочи.

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов

    Об этом сообщил официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

    Результаты российского биатлониста, которые были показаны в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.

    По информации ТАСС, россиянин обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона.

    Напомним, Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года. На ОИ-2014 он выиграл золото в эстафете вместе Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым. Они также останутся без золота Олимпиады. 0

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