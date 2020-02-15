Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи

Российский биатлонистпризнан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпиады в Сочи.

Об этом сообщил официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Результаты российского биатлониста, которые были показаны в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.

По информации ТАСС, россиянин обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона.

Напомним, Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года. На ОИ-2014 он выиграл золото в эстафете вместе Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым. Они также останутся без золота Олимпиады. 0