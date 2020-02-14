ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуИдеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу
  • 18:17
    • «Барселона» готова заплатить 111 миллионов евро за форварда «Интера»
  • 18:03
    • Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
  • 17:24
    • «Реал» хочет продать Иско ради трансфера Мбаппе
  • 17:13
    • «Зенит» не подтверждает аренду Кокорина в «Сочи»
  • 17:08
    • Тарасов избежал наказания за шутку о коронавирусе
    Все новости спорта

    Куклина пожаловалась на непредсказуемый ветер

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, почему заняла лишь 48-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

    Лариса Куклина
    Лариса Куклина

    «Ветер, конечно, вообще... Был непредсказуемый. На лежке я смогла сориентироваться, сделала поправку, потом мне пришлось работать с выносом — потому что ветер усилился прилично.

    Не могу понять, что произошло со стойкой. Видимо, надергала пальцем. Ветер был далеко не катастрофичный — вполне рабочий. Это моя ошибка — не знаю, что я сотворила на стойке.

  • Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
  • Читайте по теме

    • Ходом я довольна. Перед стартом мне было боязно, потому что самочувствие показалось неудовлетворительным. Но вроде бы нормально, смогла работать. Надо дальше бороться, сделать анализ, найти ошибку, которую допустила на стойке», — приводит слова Куклиной Sports.ru. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне
  • 12/02/2020 в 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Лестер»
  • 1.78
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли голы в противостоянии «волков» и «лис»?
  • «Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Шмели» и «орлы» устроят голевую перестрелку?
  • «Боруссия» Д — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Валенсия» сможет продлить домашнюю серию?
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Филиппе Коутиньо Футбол Куда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца«Барселона» вряд ли захочет дать еще один шанс полузащитнику Вчера в 16:570
  • 16:13
    • Репилов выиграл чемпионат мира по санному спорту в спринте
  • 12:43
    • У КХЛ официально сменился руководитель
  • 12:13
    • «Мерседес» представил болид на новый сезон Формулы-1
    Дженнаро Гаттузо Футбол Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалуПять выводов после полуфинального матча Кубка Италии Вчера в 17:100
  • Экспресс дня

  • Фавориты дружно наберут по три очка?
  • 2.82
    •
  • 19:02
    • Куклина пожаловалась на непредсказуемый ветер
  • 18:51
    • Миронова не знает причину большого отставания
  • 18:40
    • Саккари не пустила Бенчич в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
    Мохаммед Салах и Садио Мане Футбол 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчасРейтинг главных звезд атаки европейского футбола 12/02/2020 в 21:130
  • 11:52
    • Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции в ближайшие дни
  • 11:03
    • ПСЖ — самый финансово стабильный клуб мира
  • 08:57
    • Мэттьюс обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон