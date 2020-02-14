Куклина пожаловалась на непредсказуемый ветер

Российская биатлонисткарассказала, почему заняла лишь 48-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

«Ветер, конечно, вообще... Был непредсказуемый. На лежке я смогла сориентироваться, сделала поправку, потом мне пришлось работать с выносом — потому что ветер усилился прилично.

Не могу понять, что произошло со стойкой. Видимо, надергала пальцем. Ветер был далеко не катастрофичный — вполне рабочий. Это моя ошибка — не знаю, что я сотворила на стойке.

Ходом я довольна. Перед стартом мне было боязно, потому что самочувствие показалось неудовлетворительным. Но вроде бы нормально, смогла работать. Надо дальше бороться, сделать анализ, найти ошибку, которую допустила на стойке», — приводит слова Куклиной Sports.ru. 0