Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне

Антхольц
Уже в шестой раз мировое первенство пройдет в живописном местечке Антхольц (Антерсельва), которое располагается в провинции Больцано на севере Италии неподалеку от австрийской границы.
«Зюдтироль-Арена» — излюбленный стадион для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов, который принимал чемпионаты мира по биатлону в 1975, 1976, 1983, 1995 и 2007 годах.
Арена расположена на высоте порядка 1600 метров над уровнем моря и практически со всех сторон окружена горами. Набор высоты серьезно увеличивает нагрузку на организм спортсменов.
Считается, что равнинные трассы больше подходят высокорослым спортсменам с широким шагом и длинным прокатом.
Для сборной России Антхольц — удачное место. Например Антон Шипулин добыл там большую часть своих кубковых побед (5 из 11).
На ЧМ-2007 представители сборной России завоевали три медали разного достоинства: Максим Чудов — серебро в пасьюте, Наталья Гусева — бронзу в спринте, а мужской квартет — золото в эстафете.
А в 2016 году сборная России выдала там лучший этап Кубка мира в истории: выиграла 4 гонки из 6, а всего на этапе взяла 7 медалей (еще серебро и две бронзы).
Сборная России в упадке
К мировому первенству сборная России подходит побив собственный антирекорд — проведя 26 гонок Кубка мира без медалей. Последний раз в топ-3 россияне попадали 14 декабря 2019 года.
Печальное достижение было оформлено на этапе Кубка мира в Поклюке, где россияне выступили ниже всякой критике: 13-е место в сингл-миксте, 4-е — в смешанной эстафете и никого из россиян в топ-10 по результатам двух масс-стартов.
В 2016-м, когда случилась аналогичная безмедальная серия, на чемпионате мира у россиян наград также не было, хотя по именам команда была заметно сильнее нынешней.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сначала заявил, что сборная России может повторить в Италии результат прошлогоднего ЧМ — завоевать как минимум три медали ( на прошлогоднем чемпионате мира в Эстерсунде россияне взяли два серебра и бронзу).
Но после провала в Поклюке, он сообщил, что мировое первенство ему не слишком интересно, поскольку он уже думает о летней подготовке сборной.
Мужская сборная России
Схема комплектования команды: шесть человек в основном составе и седьмой (Карим Халили) может быть вызван на чемпионат мира в случае необходимости.
Мужскую шестерку можно легко поделить пополам: опытное и титулованное трио спортсменов с одной стороны и необстрелянная молодежь — с другой.
Александр Логинов (28 лет): чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, 10 личных подиумов на КМ (1 победа)
Матвей Елисеев (26 лет): чемпион Европы, призёр чемпионата мира, 1 личный подиум на КМ (бронза)
Евгений Гараничев (31 год): Призёр Олимпиады, чемпион Европы, 15 личных подиумов на КМ (1 победа)
Никита Поршнев (23 года): Призёр чемпионата мира, чемпион Универсиады-2019
Эдуард Латыпов (25 лет): чемпион Универсиады-2019, 1 подиум на КМ в эстафете (бронза)
Кирилл Стрельцов (23 года): чемпион мира среди юниоров
Карим Халили (23 года): чемпион мира среди юниоров
Предварительный состав мужской сборной на некоторые гонки чемпионата мира уже определен.
В смешанной эстафете выступят Матвей Елисеев и Александр Логинов, в сингл-миксте — Елисеев.
Спринт пробегут Елисеев, Логинов и Евгений Гараничев. Четвертый участник пока не определен.
Наибольшие шансы на успех у россиян — в эстафете. В этой дисциплине на Кубке мира они выступали стабильней всего (три четвертых места). Именно в эстафете, скорее всего дебютирует на ЧМ Эдуард Латыпов.
Женская сборная России
Схема комплектования команды та же, что и у мужчин: шесть человек в основном составе, а Ульяну Кайшеву во время ЧМ будут держать «в уме» — с прицелом на эстафету.
Екатерина Юрлова-Перхт (34 года): чемпионка мира, чемпионка Европы, 5 личных подиумов на КМ (2 победы)
Светлана Миронова (25 лет): два подиума на Кубке мира (один личный, другой — в эстафете)
Лариса Куклина (29 лет): чемпионка Универсиады, 2 медали в эстафетах на КМ (1 золото)
Кристина Резцова (23 года): 1 медаль на КМ (эстафета)
Ирина Старых (32 года): чемпионка Европы и Универсиады, 2 личных подиума на КМ (серебро и бронза)
Екатерина Глазырина (32 года): призёр ЧЕ, 5 подиумов на КМ (1 личный и 4 в эстафетах)
Ульяна Кайшева (25 лет): чемпионка мира среди юниоров
В женской команде — спортсменки опытные и в то же время не хватающие звезд с неба. Лишь Юрлова выделяется на общем фоне опытом и регалиями.
В начале января ее выбила из колеи болезнь. Если она успела восстановиться и набрать форму, то должна бежать все личные гонки и классическую эстафету.
Медали поделят французы и норвежцы
Если говорить о главных фаворитах мирового первенства, то достаточно взглянуть на статистику Кубка мира, где две мужские сборные собрали 31 подиум из 36. Сборные эти Франция и Норвегия.
Сборная Норвегии: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле-Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Эрленн Бьонтегор, Ларс Хельге Биркеланд;
Сборная Франции: Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Антонен Гигонна;
У норвежцев после шести этапов Кубка мира явно выделяется тройка Йоханнес Бе (7 подиумов), Тарьей Бе (3) и Ветле Шостад Кристиансен (2).
Французы же попадают в медали всей командой: у Мартена Фуркада и Кентена Фийона-Майе по 6 подиумов, у Симона Дестье и Эмильена Жаклена — по 3, у Фабьена Клода — 1.
У женщин все более разнородно, хотя без Норвегии не обошлось и тут. Главным фаворитом ЧМ считается Тириль Экхофф.
На этапах Кубка мира в сезоне 2019/20 она выиграла шесть из двенадцати гонок, в которых принимала участие. Всего же у Норвегии сейчас три спортсменки попадают в топ-7 общего зачёта Кубка мира.
Побороться с норвежками могут итальянки — Доротея Вирер и Лиза Витоцци всегда готовы биться за медали на своей земле.
На прошлом мировом первенстве в личных гонках у женщин не было доминирования одной из спортсменок. Все четыре гонки выиграли разные биатлонистки.
Среди чемпионок прошлого турнира стоит выделить Ханну Эберг и Доротею Вирер. Шведка, выступавшая при домашних трибунах в Эстерсунде, стала лучшей в индивидуальной гонке, а будущая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер победила в масс-старте.
Программа ЧМ-2020 в Антхольце
13 февраля, 16:45 (мск) — смешанная эстафета
14 февраля, 16:45 (мск) — спринт (женщины)
15 февраля, 16:45 (мск) — спринт (мужчины)
16 февраля, 15:00 (мск) — гонка преследования (женщины)
16 февраля, 17:15 (мск) — гонка преследования (мужчины)
18 февраля, 16:15 (мск) — индивидуальная гонка (женщины)
19 февраля, 16:15 (мск) — индивидуальная гонка (мужчины)
20 февраля, 17:15 (мск) — сингл-микст
22 февраля, 13:45 (мск) — эстафета (женщины)
22 февраля, 16:45 (мск) — эстафета (мужчины)
23 февраля, 14:30 (мск) — масс-старт (женщины)
23 февраля, 17:00 (мск) — масс-старт (мужчины).