Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне

В четверг 13 февраля в Италии стартует чемпионат мира по биатлону, который продлится до 23 февраля. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев обещал повторить результат двухлетней давности — выиграть на мировом первенстве как минимум три медали.

Антхольц

Уже в шестой раз мировое первенство пройдет в живописном местечке Антхольц (Антерсельва), которое располагается в провинции Больцано на севере Италии неподалеку от австрийской границы.

«Зюдтироль-Арена» — излюбленный стадион для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов, который принимал чемпионаты мира по биатлону в 1975, 1976, 1983, 1995 и 2007 годах.

Арена расположена на высоте порядка 1600 метров над уровнем моря и практически со всех сторон окружена горами. Набор высоты серьезно увеличивает нагрузку на организм спортсменов.

Считается, что равнинные трассы больше подходят высокорослым спортсменам с широким шагом и длинным прокатом.

Для сборной России Антхольц — удачное место. Например Антон Шипулин добыл там большую часть своих кубковых побед (5 из 11).

На ЧМ-2007 представители сборной России завоевали три медали разного достоинства: Максим Чудов — серебро в пасьюте, Наталья Гусева — бронзу в спринте, а мужской квартет — золото в эстафете.

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А в 2016 году сборная России выдала там лучший этап Кубка мира в истории: выиграла 4 гонки из 6, а всего на этапе взяла 7 медалей (еще серебро и две бронзы).

Сборная России в упадке

К мировому первенству сборная России подходит побив собственный антирекорд — проведя 26 гонок Кубка мира без медалей. Последний раз в топ-3 россияне попадали 14 декабря 2019 года.

Печальное достижение было оформлено на этапе Кубка мира в Поклюке, где россияне выступили ниже всякой критике: 13-е место в сингл-миксте, 4-е — в смешанной эстафете и никого из россиян в топ-10 по результатам двух масс-стартов.

В 2016-м, когда случилась аналогичная безмедальная серия, на чемпионате мира у россиян наград также не было, хотя по именам команда была заметно сильнее нынешней.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сначала заявил, что сборная России может повторить в Италии результат прошлогоднего ЧМ — завоевать как минимум три медали ( на прошлогоднем чемпионате мира в Эстерсунде россияне взяли два серебра и бронзу).

Повторить такой результат реально, мы ведь буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали многие страны. Посмотрим. Мы разобрались, в чем причина неудач, будем исправлять ошибки. Времени мало, но попробуем. К позитивным моментам можно отнести большое число четвертых мест. Да, на большее пока не хватает, но мы выяснили, в чем была основная проблема таких результатов. Сейчас на сборе вместе со старшими тренерами будем исправлять ситуацию Владимир Драчев

Но после провала в Поклюке, он сообщил, что мировое первенство ему не слишком интересно, поскольку он уже думает о летней подготовке сборной.

Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем, понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, свое место в этом кругу биатлона мы понимаем. Но все же надеемся на огромную работу, которая была проведена. Главное сейчас — восстановить команду. Время еще есть, и я бы не сказал, что все плачевно и у нас нет шансов. У нас хорошие стрелки и есть два лидера в мужском составе. Владимир Драчев

Мужская сборная России

Схема комплектования команды: шесть человек в основном составе и седьмой (Карим Халили) может быть вызван на чемпионат мира в случае необходимости.

Мужскую шестерку можно легко поделить пополам: опытное и титулованное трио спортсменов с одной стороны и необстрелянная молодежь — с другой.

Александр Логинов (28 лет): чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, 10 личных подиумов на КМ (1 победа)

Матвей Елисеев (26 лет): чемпион Европы, призёр чемпионата мира, 1 личный подиум на КМ (бронза)

Евгений Гараничев (31 год): Призёр Олимпиады, чемпион Европы, 15 личных подиумов на КМ (1 победа)

Никита Поршнев (23 года): Призёр чемпионата мира, чемпион Универсиады-2019

Эдуард Латыпов (25 лет): чемпион Универсиады-2019, 1 подиум на КМ в эстафете (бронза)

Кирилл Стрельцов (23 года): чемпион мира среди юниоров

Карим Халили (23 года): чемпион мира среди юниоров

Предварительный состав мужской сборной на некоторые гонки чемпионата мира уже определен.

В смешанной эстафете выступят Матвей Елисеев и Александр Логинов, в сингл-миксте — Елисеев.

Спринт пробегут Елисеев, Логинов и Евгений Гараничев. Четвертый участник пока не определен.

Наибольшие шансы на успех у россиян — в эстафете. В этой дисциплине на Кубке мира они выступали стабильней всего (три четвертых места). Именно в эстафете, скорее всего дебютирует на ЧМ Эдуард Латыпов.

Женская сборная России

Схема комплектования команды та же, что и у мужчин: шесть человек в основном составе, а Ульяну Кайшеву во время ЧМ будут держать «в уме» — с прицелом на эстафету.

Екатерина Юрлова-Перхт (34 года): чемпионка мира, чемпионка Европы, 5 личных подиумов на КМ (2 победы)

Светлана Миронова (25 лет): два подиума на Кубке мира (один личный, другой — в эстафете)

Лариса Куклина (29 лет): чемпионка Универсиады, 2 медали в эстафетах на КМ (1 золото)

Кристина Резцова (23 года): 1 медаль на КМ (эстафета)

Ирина Старых (32 года): чемпионка Европы и Универсиады, 2 личных подиума на КМ (серебро и бронза)

Екатерина Глазырина (32 года): призёр ЧЕ, 5 подиумов на КМ (1 личный и 4 в эстафетах)

Ульяна Кайшева (25 лет): чемпионка мира среди юниоров

В женской команде — спортсменки опытные и в то же время не хватающие звезд с неба. Лишь Юрлова выделяется на общем фоне опытом и регалиями.

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В начале января ее выбила из колеи болезнь. Если она успела восстановиться и набрать форму, то должна бежать все личные гонки и классическую эстафету.

Медали поделят французы и норвежцы

Если говорить о главных фаворитах мирового первенства, то достаточно взглянуть на статистику Кубка мира, где две мужские сборные собрали 31 подиум из 36. Сборные эти Франция и Норвегия.

Сборная Норвегии: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле-Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Эрленн Бьонтегор, Ларс Хельге Биркеланд;

Сборная Франции: Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Антонен Гигонна;

У норвежцев после шести этапов Кубка мира явно выделяется тройка Йоханнес Бе (7 подиумов), Тарьей Бе (3) и Ветле Шостад Кристиансен (2).

Французы же попадают в медали всей командой: у Мартена Фуркада и Кентена Фийона-Майе по 6 подиумов, у Симона Дестье и Эмильена Жаклена — по 3, у Фабьена Клода — 1.

У женщин все более разнородно, хотя без Норвегии не обошлось и тут. Главным фаворитом ЧМ считается Тириль Экхофф.

На этапах Кубка мира в сезоне 2019/20 она выиграла шесть из двенадцати гонок, в которых принимала участие. Всего же у Норвегии сейчас три спортсменки попадают в топ-7 общего зачёта Кубка мира.

Побороться с норвежками могут итальянки — Доротея Вирер и Лиза Витоцци всегда готовы биться за медали на своей земле.

На прошлом мировом первенстве в личных гонках у женщин не было доминирования одной из спортсменок. Все четыре гонки выиграли разные биатлонистки.

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Среди чемпионок прошлого турнира стоит выделить Ханну Эберг и Доротею Вирер. Шведка, выступавшая при домашних трибунах в Эстерсунде, стала лучшей в индивидуальной гонке, а будущая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер победила в масс-старте.

Программа ЧМ-2020 в Антхольце

13 февраля, 16:45 (мск) — смешанная эстафета

14 февраля, 16:45 (мск) — спринт (женщины)

15 февраля, 16:45 (мск) — спринт (мужчины)

16 февраля, 15:00 (мск) — гонка преследования (женщины)

16 февраля, 17:15 (мск) — гонка преследования (мужчины)

18 февраля, 16:15 (мск) — индивидуальная гонка (женщины)

19 февраля, 16:15 (мск) — индивидуальная гонка (мужчины)

20 февраля, 17:15 (мск) — сингл-микст

22 февраля, 13:45 (мск) — эстафета (женщины)

22 февраля, 16:45 (мск) — эстафета (мужчины)

23 февраля, 14:30 (мск) — масс-старт (женщины)

23 февраля, 17:00 (мск) — масс-старт (мужчины).

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