ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне

    Превью чемпионата мира по биатлону в ииальянском Антхольце

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Вся лентаСамое главное
    Маскоты ЧМ-2020Франция против Норвегии, Вирер против Экхофф и аутсайдеры-россияне Жозе МоуриньюЖозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»? Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать пораженияИбрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»
  • 23:00
    • В динамовском дерби сильнее оказались белорусы
  • 22:47
    • Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
  • 22:18
    • «Витязь» в овертайме переиграл «Сочи»
  • 22:17
    • «Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
  • 22:02
    • «Йокерит» добыл тяжелую победу над «Трактором»
  • 22:00
    • СКА обыграл «Амур», одержав шестую победу подряд
  • 21:49
    • ЦСКА разгромил «Торпедо»
    Все новости спорта
    Маскоты ЧМ-2020
    Маскоты ЧМ-2020
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    В четверг 13 февраля в Италии стартует чемпионат мира по биатлону, который продлится до 23 февраля. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев обещал повторить результат двухлетней давности — выиграть на мировом первенстве как минимум три медали.

    Антхольц

    Уже в шестой раз мировое первенство пройдет в живописном местечке Антхольц (Антерсельва), которое располагается в провинции Больцано на севере Италии неподалеку от австрийской границы.

    «Зюдтироль-Арена» — излюбленный стадион для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов, который принимал чемпионаты мира по биатлону в 1975, 1976, 1983, 1995 и 2007 годах.

  • Без провала, но с горьким послевкусием. Как россияне провели ЧМ по биатлону
  • Итоги чемпионата мира для сборной России — в нашем обзоре прессы
  • 18/03/2019

    • Арена расположена на высоте порядка 1600 метров над уровнем моря и практически со всех сторон окружена горами. Набор высоты серьезно увеличивает нагрузку на организм спортсменов.

    Считается, что равнинные трассы больше подходят высокорослым спортсменам с широким шагом и длинным прокатом.

    Для сборной России Антхольц — удачное место. Например Антон Шипулин добыл там большую часть своих кубковых побед (5 из 11).

    На ЧМ-2007 представители сборной России завоевали три медали разного достоинства: Максим Чудов — серебро в пасьюте, Наталья Гусева — бронзу в спринте, а мужской квартет — золото в эстафете.

    Все прогнозы на спорт

    А в 2016 году сборная России выдала там лучший этап Кубка мира в истории: выиграла 4 гонки из 6, а всего на этапе взяла 7 медалей (еще серебро и две бронзы).

    Сборная России в упадке

    К мировому первенству сборная России подходит побив собственный антирекорд — проведя 26 гонок Кубка мира без медалей. Последний раз в топ-3 россияне попадали 14 декабря 2019 года.

  • Очередной хет-трик. Доминирование России в женском катании продолжается
  • Золото чемпионата Европы завоевала Алена Косторная
  • 26/01/2020

    • Печальное достижение было оформлено на этапе Кубка мира в Поклюке, где россияне выступили ниже всякой критике: 13-е место в сингл-миксте, 4-е — в смешанной эстафете и никого из россиян в топ-10 по результатам двух масс-стартов.

    В 2016-м, когда случилась аналогичная безмедальная серия, на чемпионате мира у россиян наград также не было, хотя по именам команда была заметно сильнее нынешней.

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сначала заявил, что сборная России может повторить в Италии результат прошлогоднего ЧМ — завоевать как минимум три медали ( на прошлогоднем чемпионате мира в Эстерсунде россияне взяли два серебра и бронзу).

  • Повторить такой результат реально, мы ведь буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали многие страны. Посмотрим. Мы разобрались, в чем причина неудач, будем исправлять ошибки. Времени мало, но попробуем. К позитивным моментам можно отнести большое число четвертых мест. Да, на большее пока не хватает, но мы выяснили, в чем была основная проблема таких результатов. Сейчас на сборе вместе со старшими тренерами будем исправлять ситуацию
  • Владимир Драчев

    • Но после провала в Поклюке, он сообщил, что мировое первенство ему не слишком интересно, поскольку он уже думает о летней подготовке сборной.

  • Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем, понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, свое место в этом кругу биатлона мы понимаем. Но все же надеемся на огромную работу, которая была проведена. Главное сейчас — восстановить команду. Время еще есть, и я бы не сказал, что все плачевно и у нас нет шансов. У нас хорошие стрелки и есть два лидера в мужском составе.
  • Владимир Драчев

    • Мужская сборная России

    Схема комплектования команды: шесть человек в основном составе и седьмой (Карим Халили) может быть вызван на чемпионат мира в случае необходимости.

  • Непобедимые — повержены. Россияне одержали первую за 7 лет победу в танцах на Евро
  • Реакция спортивных СМИ на победу россиян в танцах на льду
  • 25/01/2020

    • Мужскую шестерку можно легко поделить пополам: опытное и титулованное трио спортсменов с одной стороны и необстрелянная молодежь — с другой.

    Александр Логинов (28 лет): чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, 10 личных подиумов на КМ (1 победа)

    Матвей Елисеев (26 лет): чемпион Европы, призёр чемпионата мира, 1 личный подиум на КМ (бронза)

    Евгений Гараничев (31 год): Призёр Олимпиады, чемпион Европы, 15 личных подиумов на КМ (1 победа)

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Никита Поршнев (23 года): Призёр чемпионата мира, чемпион Универсиады-2019

    Эдуард Латыпов (25 лет): чемпион Универсиады-2019, 1 подиум на КМ в эстафете (бронза)

    Кирилл Стрельцов (23 года): чемпион мира среди юниоров

    Карим Халили (23 года): чемпион мира среди юниоров

    Предварительный состав мужской сборной на некоторые гонки чемпионата мира уже определен.

    В смешанной эстафете выступят Матвей Елисеев и Александр Логинов, в сингл-миксте — Елисеев.

    Спринт пробегут Елисеев, Логинов и Евгений Гараничев. Четвертый участник пока не определен.

  • Курс на российский пьедестал. Косторная — лучшая, даже без вдохновения
  • Реакция спортивных СМИ на прокат короткой программы у женщин-одиночниц на ЧЕ-2020
  • 24/01/2020

    • Наибольшие шансы на успех у россиян — в эстафете. В этой дисциплине на Кубке мира они выступали стабильней всего (три четвертых места). Именно в эстафете, скорее всего дебютирует на ЧМ Эдуард Латыпов.

    Женская сборная России

    Схема комплектования команды та же, что и у мужчин: шесть человек в основном составе, а Ульяну Кайшеву во время ЧМ будут держать «в уме» — с прицелом на эстафету.

    Екатерина Юрлова-Перхт (34 года): чемпионка мира, чемпионка Европы, 5 личных подиумов на КМ (2 победы)

    Светлана Миронова (25 лет): два подиума на Кубке мира (один личный, другой — в эстафете)

    Лариса Куклина (29 лет): чемпионка Универсиады, 2 медали в эстафетах на КМ (1 золото)

  • Российский пьедестал. Бойкова и Козловский бросили вызов всему миру
  • Россияне завоевали еще три комплекта наград на континентальном первенстве
  • 25/01/2020

    • Кристина Резцова (23 года): 1 медаль на КМ (эстафета)

    Ирина Старых (32 года): чемпионка Европы и Универсиады, 2 личных подиума на КМ (серебро и бронза)

    Екатерина Глазырина (32 года): призёр ЧЕ, 5 подиумов на КМ (1 личный и 4 в эстафетах)

    Ульяна Кайшева (25 лет): чемпионка мира среди юниоров

    В женской команде — спортсменки опытные и в то же время не хватающие звезд с неба. Лишь Юрлова выделяется на общем фоне опытом и регалиями.

    Все футбольные трансферы

    В начале января ее выбила из колеи болезнь. Если она успела восстановиться и набрать форму, то должна бежать все личные гонки и классическую эстафету.

    Медали поделят французы и норвежцы

    Если говорить о главных фаворитах мирового первенства, то достаточно взглянуть на статистику Кубка мира, где две мужские сборные собрали 31 подиум из 36. Сборные эти Франция и Норвегия.

  • Первый со времен Плющенко. Россия получила чемпиона Европы в мужском катании
  • Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль на первенстве континента в Граце
  • 24/01/2020

    • Сборная Норвегии: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле-Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Эрленн Бьонтегор, Ларс Хельге Биркеланд;

    Сборная Франции: Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Антонен Гигонна;

    У норвежцев после шести этапов Кубка мира явно выделяется тройка Йоханнес Бе (7 подиумов), Тарьей Бе (3) и Ветле Шостад Кристиансен (2).

    Французы же попадают в медали всей командой: у Мартена Фуркада и Кентена Фийона-Майе по 6 подиумов, у Симона Дестье и Эмильена Жаклена — по 3, у Фабьена Клода — 1.

  • Уничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение Макгрегора
  • Ирландец не оставил шансов Дональду Серроне
  • 19/01/2020

    • У женщин все более разнородно, хотя без Норвегии не обошлось и тут. Главным фаворитом ЧМ считается Тириль Экхофф.

    На этапах Кубка мира в сезоне 2019/20 она выиграла шесть из двенадцати гонок, в которых принимала участие. Всего же у Норвегии сейчас три спортсменки попадают в топ-7 общего зачёта Кубка мира.

    Побороться с норвежками могут итальянки — Доротея Вирер и Лиза Витоцци всегда готовы биться за медали на своей земле.

    На прошлом мировом первенстве в личных гонках у женщин не было доминирования одной из спортсменок. Все четыре гонки выиграли разные биатлонистки.

    Все прогнозы на футбол

    Среди чемпионок прошлого турнира стоит выделить Ханну Эберг и Доротею Вирер. Шведка, выступавшая при домашних трибунах в Эстерсунде, стала лучшей в индивидуальной гонке, а будущая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер победила в масс-старте.

    Программа ЧМ-2020 в Антхольце

    13 февраля, 16:45 (мск) — смешанная эстафета

    14 февраля, 16:45 (мск) — спринт (женщины)

    15 февраля, 16:45 (мск) — спринт (мужчины)

    16 февраля, 15:00 (мск) — гонка преследования (женщины)

    16 февраля, 17:15 (мск) — гонка преследования (мужчины)

    18 февраля, 16:15 (мск) — индивидуальная гонка (женщины)

    19 февраля, 16:15 (мск) — индивидуальная гонка (мужчины)

    20 февраля, 17:15 (мск) — сингл-микст

    22 февраля, 13:45 (мск) — эстафета (женщины)

    22 февраля, 16:45 (мск) — эстафета (мужчины)

    23 февраля, 14:30 (мск) — масс-старт (женщины)

    23 февраля, 17:00 (мск) — масс-старт (мужчины).

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
  • 18/12/2019 в 22:21
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Наполи»
  • 1.55
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдинсон Кавани
  • Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
    • 22:22 06/02/2020     Неймар
  • Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
    • 13:51 06/02/2020     Криштиану Роналду уже 35
  • Как Роналду лучше всего закончить карьеру
    • 04:36 09/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Новый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом?Чемпионские расклады для команды Юргена Клоппа 10/02/2020 в 21:350
  • 20:59
    • Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
  • 00:01
    • Милик оштрафован за симуляцию в матче с «Лечче»
  • 23:50
    • Фелиш пропустит ближайшие несколько дней из-за болезни
    «Коламбус» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Дубль Кучерова, шайба Проворова, у Овечкина «-4»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля Вчера в 08:410
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?
  • 3.18
    •
  • 23:27
    • Почеттино: Я готов и жду нового испытания. Хочу работать в АПЛ
  • 21:47
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Магниткой»
  • 21:34
    • «Барселона» достигла договоренности по Виллиану Жозе
    Лионель Месси Футбол Трансферный дайджест. 4-10 февраляКто претендует на Филиппе Коутиньо, кого срочно хочет подписать «Барселона», что говорит агент Жоржиньо и другие трансферные новости последних дней 10/02/2020 в 22:570
  • 19:17
    • «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», Хартикайнен оформил дубль
  • 18:51
    • Ротенберг: «Сочи» для Кокорина — последний шанс перезагрузить карьеру
  • 17:33
    • «Уфа» продлила контракт с вратарем
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Виннипег — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Даллас — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анахайм — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.18
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуол — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон