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    Эберг — победительница масс-старта в Поклюке

    Прочие Биатлон
    Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Ханна Эберг
    Ханна Эберг

    Допустив один промах, Эберг показала результат 34 минуты 14,4 секунды.

    Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци, третье — француженка Анаис Бескон, не допустившие промахов на огневых рубежах.

    Россиянки Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт стали 19-й, 20-й и 21-й соответственно.

    Кубок мира. Поклюка (Словения)
    Женщины. Масс-старт 12,5 км

    1. Ханна Эберг (Швеция) — 34.14,4 (1 шт. круг)
    2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 6,5 (0)
    3. Анаис Бескон (Франция) — 27,6 (0)
    4. Моника Хойниш (Польша) — 37,5 (1)
    5. Жюстин Бреза (Франция) — 44,1 (3)
    6. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) — 48,4 (3)...
    19. Светлана Миронова (Россия) — 2.14,7 (4)
    20. Ирина Старых (Россия) — 2.24,4 (2)
    21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.30,4 (3) 0

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