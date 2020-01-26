Эберг — победительница масс-старта в Поклюке

Допустив один промах, Эберг показала результат 34 минуты 14,4 секунды.
Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци, третье — француженка Анаис Бескон, не допустившие промахов на огневых рубежах.
Россиянки Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт стали 19-й, 20-й и 21-й соответственно.
Кубок мира. Поклюка (Словения)
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1. Ханна Эберг (Швеция) — 34.14,4 (1 шт. круг)
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 6,5 (0)
3. Анаис Бескон (Франция) — 27,6 (0)
4. Моника Хойниш (Польша) — 37,5 (1)
5. Жюстин Бреза (Франция) — 44,1 (3)
6. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) — 48,4 (3)...
19. Светлана Миронова (Россия) — 2.14,7 (4)
20. Ирина Старых (Россия) — 2.24,4 (2)
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.30,4 (3) 0