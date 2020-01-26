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    Российские биатлонисты установили новый антирекорд

    Прочие Биатлон
    Сборная России по биатлону установила новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира, сообщает «Советский Спорт».

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    В двух гонках с масс-старта на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке 26 января российские биатлонисты не смогли завоевать медали.

    В мужских соревнованиях лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировав на 11-м месте, а у женщин Светлана Миронова закончила дистанцию на 19-й позиции.

    Россияне не могут завоевать ни одной медали с 14 декабря, когда в австрийском Хохфильцене женская команда завоевала серебряную награду в эстафете, а Александр Логинов финишировал на втором месте в гонке преследования.

    Такого количества гонок без медалей подряд на Кубке мира в истории российского биатлона еще не было. В 2016 году россияне провели 25 гонок без попадания в топ-3.

    Всего в нынешнем сезоне российские биатлонисты завоевали пять медалей на Кубке мира (2 серебра и 3 бронзы). 0

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