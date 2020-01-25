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    Сборная Франции выиграла смешанную эстафету в Поклюке, россияне — четвертые

    Прочие Биатлон
    Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Женщины на двух этапах бежали по 6 км, а мужчины — по 7,5 км.

    Французов представляли Кентен Фийон Майе, Симон Детье, Жюстин Бреза и Жулия Симон, показавшие результат 1:17:53,3 при нуле штрафных кругов и 8 дополнительных патронах.

    Второе место заняли норвежцы Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Сюнневе Сулемдаль и Ингрид Ландмарк Тандреволд с проигрышем +40,6 (0+4).

    Бронза у команды Германии, которую представляли Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц, финишировавшие с отставанием +1:01,4 от победителей (0+5).

    Сборная России стала лишь четвертой, проиграв немцам 23 секунды (и +1:24,8 норвежцам) при нуле промахов и 7 дополнительных патронах.

    За российскую команду выступали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых. 0

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