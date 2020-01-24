Костороная: После новогодних праздников я заново учила тройные прыжки

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

Косторная лидирует после короткой программы. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова, тройку лучших замкнула еще одна представительница России Александра Трусова.

«В целом, сделала все, как всегда, наверное, я довольна, главное, что выполнила поставленную задачу.

Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, не сказать, что это очень хорошо, но в целом организация хорошая, на льду тепло, это приветствуется.

, потому что была дикая раскоординация», — цитирует Косторную ТАСС.

Произвольная программа состоится завтра, 25 января. 0