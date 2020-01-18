Франция выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, Россия — четвертая

Мужская сборнаявыиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон Майе в сумме использовали лишь шесть дополнительных патронов и показали результат 1 час 18 минут 11,2 секунды.

Второе место заняла команда Норвегии, третье — команда Австрии.

Российская четверка в составе Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвертой при пяти дополнительных патронах на стрельбе.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира

Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км

1. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе) — 1:18.11,2 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — 1.12,2 (0 + 10)

3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) — 1.24,3 (0 + 4)

4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.32,3 (0 + 5)

5. Германия (Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 2.13,1 (0 + 12)

6. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов, Роман Елетнов) — 2.39,0 (1 + 9) 0