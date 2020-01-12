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    Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад

    Фуркад преодолел дистанцию за 41 минуту 1,4 секунды, пробежав два штрафных круга.

    Вторым стал немец Арнд Пайффер, третьим — француз Симон Дестье.

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    Кубок мира. Оберхоф (Германия)
    Мужчины. Масс-старт 15 км

    1. Мартен Фуркад (Франция) — 41.01,4 (2 шт. круга)
    2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 20,1 (3)
    3. Симон Дестье (Франция) — 20,3 (3)
    4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,9 (4)
    5. Яков Фак (Словения) — 43,1 (3)
    6. Филипп Хорн (Германия) — 43,2 (4)...
    10. Матвей Елисеев (Россия) — 59,8 (4)...
    17. Александр Логинов (Россия) — 1.25,2 (5) 0

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