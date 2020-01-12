Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе

Мартен Фуркад
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Фуркад преодолел дистанцию за 41 минуту 1,4 секунды, пробежав два штрафных круга.
Вторым стал немец Арнд Пайффер, третьим — француз Симон Дестье.
Лучший из россиян Матвей Елисеев занял десятое место в четырьмя промахами. Александр Логинов финишировал 17-м при пяти штрафных кругах.
Кубок мира. Оберхоф (Германия)
Мужчины. Масс-старт 15 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 41.01,4 (2 шт. круга)
2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание 20,1 (3)
3. Симон Дестье (Франция) — 20,3 (3)
4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 38,9 (4)
5. Яков Фак (Словения) — 43,1 (3)
6. Филипп Хорн (Германия) — 43,2 (4)...
10. Матвей Елисеев (Россия) — 59,8 (4)...
17. Александр Логинов (Россия) — 1.25,2 (5) 0