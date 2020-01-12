Мякяряйнен — победительница масс-старта в Оберхофе

Финская биатлонисткастала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Допустив всего один промах на четырех огневых рубежах, 37-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 58,9 секунды.

Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третье — еще одна представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн. Они пробежали четыре и три круга соответственно.

Россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина провалили гонку, заняв 29-е и 30-е места соответственно.

Кубок мира. Оберхоф (Германия)

Женщины. Масс-старт 12,5 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 39.58,9 (1 шт. круг)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — отставание 30,2 (3)

3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 35,0 (3)

4. Доротея Вирер (Италия) — 1.08,8 (5)

5. Дениз Херманн (Германия) — 1.25,0 (6)

6. Ханна Эберг (Швеция) — 1.38,0 (5)

29. Светлана Миронова (Россия) — 5.23,0 (10)

30. Лариса Куклина (Россия) — 5.25,6 (11) 0