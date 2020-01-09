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    Поздняков: ОКР выступит третьей стороной в споре ВАДА и РУСАДА в суде

    Прочие Допинг Олимпизм Вокруг спорта
    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал процедуру решения спора между ВАДА и РУСАДА по поводу санкций в отношении российского спорта.

    Станислав Поздняков
    Станислав Поздняков

    «Это спор ВАДА и РУСАДА. Мы в него вступим тогда, когда дело будет передано в CAS.

    Олимпийский комитет России в соответствии со своим уставом должен защищать интересы олимпийского движения на территории нашей страны.

    Давать прогноз насчет того, сколько может продлится дело, не возьмусь. Есть разные оценки на этот счет. Как правило, с момента создания панели арбитров это 3-4 месяца.

    В любом случае мы рассчитываем на взвешенное и справедливое решение. Мы считаем, что рекомендации Комитета по соответствию являются чрезмерным и нелогичными. А их последствия невозможно просчитать.

    МОК как сторона подписант должна следовать решению ВАДА, но оно должно быть утверждено в CAS.

    С другой стороны есть Олимпийская хартия, где сказано, что последнее слово в решении спортивных споров принадлежит Спортивному арбитражному суду. Поэтому не вижу здесь никаких противоречий.

    С моей точки зрения, другие стороны — МОК, Европейский олимпийский комитет — заинтересованы в том, чтобы отстаивать базовые вещи, записанные в Олимпийской хартии.

    Давайте дождемся передачи дела в CAS и того момента, когда определятся все стороны процесса», — пояснил Поздняков в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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