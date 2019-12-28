Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий

Россиянинвыиграл масс-старт на 15 км свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», объединяющей три этапа Кубка мира.

В швейцарском Ленцерхайде он преодолел дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды.

Серебро завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, третьим стал россиянин Александр Большунов. Чтобы определить лучшего между ними, потребовался фотофиниш.

Следующий этап «Тур де ски» состоится 29 декабря, лыжники побегут спринт.

Устюгов выиграл «Тур де ски» в сезоне-2016/17. На «Тур де ски» он стал вторым, уступив Клебо 16,7 секунды в общем зачете.

Кубок мира. «Тур де ски»

Мужчины. Масс-старт, 15 км (С)

1. Сергей Устюгов (Россия) — 33.19,1

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 4,0

3. Александр Большунов (Россия) — 4,0

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,2

5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 8,6

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 8,7...

14. Андрей Ларьков (Россия) — 15,3...

19. Денис Спицов (Россия) — 17,0...

20. Андрей Мельниченко (Россия) — 17,2...

24. Артем Мальцев (Россия) — 28,8...

40. Глеб Ретивых (Россия) — 45,3...

43. Иван Якимушкин (Россия) — 52,0

У женщин норвежка Тереза Йохауг одержала победу в масс-старте на 10 километров свободным стилем.

На втором месте ее соотечественница Хейди Венг, замкнула тройку шведка Эбба Андерссон. Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место.

Кубок мира

Женщины. Масс-старт, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28.12,1

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 12,3

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 12,9

4. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 13,1

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 24,1

6. Наталья Непряева (Россия) — 40,1

25. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.15,2

34. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.48,2

35. Анна Нечаевская (Россия) — 1.48,3

47. Лидия Дуркина (Россия) — 2.24,2

51. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.29,3

68. Диана Головань (Россия) — 3.51,3 0