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    Косторная лидирует после короткой программы на ЧР, Медведева — 5-я

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Спортсменка из Москвы набрала за прокат 89,86 балла, улучшив собственный мировой рекорд 85,45 балла, установленный в короткой программе в финале Гран-при.

    Рекорд не будет официально обновлен, так как это произошло на внутреннем турнире не под эгидой Международного союза конькобежцев.

    Второй стала Анна Щербакова (79,93 балла), тройку лучших замкнула Александра Трусова (76,46).

    Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева после ошибки на тройном акселе стала четвертой (75,74). Двукратный серебряный призер ОИ Евгения Медведева показала 5-й результат — 71,08 балла.

    Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова стала лишь одиннадцатой (64,38).

    28 декабря фигуристки представят произвольную программу.

    Фигурное катание. Чемпионат России
    Женщины. Короткая программа

    1. Алена Косторная — 89,86
    2. Анна Щербакова — 79,93
    3. Александра Трусова — 76,46
    4. Елизавета Туктамышева — 75,74
    5. Евгения Медведева — 71,08
    6. Анастасия Гулякова — 66,85 0

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