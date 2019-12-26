ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола (справа) и Сульшер снова встретятся — теперь в Кубке ЛигиЧто смотреть на праздники?
  • 14:57
    • Синицина и Кацалапов — лучшие в ритм-танце на чемпионате России
  • 13:34
    • Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия по версии Sportsnet
  • 13:21
    • Сафонов и Сулейманов получили награду «Первая пятерка»
  • 13:08
    • Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России
  • 11:56
    • Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
    Все новости спорта

    Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

    Прочие Биатлон
    Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на «Ижевской винтовке».

    Алексей Слепов
    Алексей Слепов

    Не допустив промахов на огневых рубежах, трехкратный чемпион Европы показал результат 25 минут 38 секунд.

    Второе место занял Дмитрий Иванов, третье — Вадим Филимонов, которые тоже не допустили промахов на огневых рубежах.

    Александр Поварницын, пробежав два штрафных круга, финишировал с четвертым результатом.

    Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск
    Мужчины. Спринт. 10 км

    1. Алексей Слепов — 25.38,0 (0).
    2. Дмитрий Иванов — +9,6 (0).
    3. Вадим Филимонов — +32,7 (0).
    4. Александр Поварницын — +40,3 (2).
    5. Антон Свотин — +45,2 (0).
    6. Евгений Сидоров — +59,6 (1).
    7. Тимур Махамбетов — +1.01,0 (0).
    8. Петр Пащенко — +1.01,1 (1).
    9. Юрий Шопин — +1.03,8 (1).
    10. Дмитрий Шамаев — +1.04,5 (0).
    11. Кирилл Стрельцов — +1.10,1 (2)...
    17. Максим Цветков — +1.34,3 (1)...
    29. Алексей Волков — +2.21,3 (1)...
    43. Игорь Малиновский — +2.46,4 (0). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
  • 18/12/2019 в 22:21
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Ливерпуль»
  • 1.68
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лестер» поразить ворота уставшего «Ливерпуля»?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Поможет ли «Манчестер Юнайтед» возвращение Погба?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Как сыграет Россия в первом матче молодежного ЧМ?
  • Чехия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лерой Сане Футбол Январь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?Кто кого планирует подписать, а с кем попрощаться? 24/12/2019 в 22:350
  • 07:38
    • «Голден Стэйт» прервал победную серию «Хьюстона», «Клипперс» обыграл «Лейкерс»
  • 14:44
    • «Енисей» уволил главного тренера
  • 14:28
    • Сафонов не считает себя готовым к игре за сборную России
    Аллегри давно связывают с «МЮ» Футбол Топ-пять кандидатов вместо Сульшера в «МЮ»Кто может заменить нынешнего рулевого «Юнайтед»? 24/12/2019 в 22:120
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» свое победное шествие?
  • 2.80
    •
  • 14:16
    • СМИ: из ЦСКА ушел начальник команды
  • 14:02
    • Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
  • 13:50
    • «Салават Юлаев» заключил контракт с опытным нападающим
    Хоккеисты сборной России Хоккей Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домойСМИ — о предстоящем МЧМ по хоккею Вчера в 11:170
  • 11:44
    • «Ювентус» может отдать Ругани в «Лестер»
  • 11:27
    • Сарабия: У Неймара большое влияние в раздевалке ПСЖ
  • 10:39
    • «Крылья Советов» близки к подписанию форварда «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон