Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Не допустив промахов на огневых рубежах, трехкратный чемпион Европы показал результат 25 минут 38 секунд.
Второе место занял Дмитрий Иванов, третье — Вадим Филимонов, которые тоже не допустили промахов на огневых рубежах.
Александр Поварницын, пробежав два штрафных круга, финишировал с четвертым результатом.
Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Алексей Слепов — 25.38,0 (0).
2. Дмитрий Иванов — +9,6 (0).
3. Вадим Филимонов — +32,7 (0).
4. Александр Поварницын — +40,3 (2).
5. Антон Свотин — +45,2 (0).
6. Евгений Сидоров — +59,6 (1).
7. Тимур Махамбетов — +1.01,0 (0).
8. Петр Пащенко — +1.01,1 (1).
9. Юрий Шопин — +1.03,8 (1).
10. Дмитрий Шамаев — +1.04,5 (0).
11. Кирилл Стрельцов — +1.10,1 (2)...
17. Максим Цветков — +1.34,3 (1)...
29. Алексей Волков — +2.21,3 (1)...
43. Игорь Малиновский — +2.46,4 (0). 0