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    Шипулин: С каждым выкатом на старт Малышко думает о том, как бы угодить болельщикам

    Прочие Биатлон
    Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин выразил мнение, что в настоящее время в национальной команде нет молодых и перспективных спортсменов, способных заменить Дмитрия Малышко.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин

    «Давайте честно на эту тему поговорим. Мы же понимаем, что Дима не худший номер в команде. Не будет Димы Малышко, кто вместо него придет?

    Если бы были молодые перспективные ребята, которые завоевывали бы более высокие места… А пока у нас таких кадров нет, к сожалению.

    Мы с Димой достаточно часто общаемся и разговариваем на эту тему, я понимаю, что он хорошо выглядит на контрольных стартах, а вот на соревнованиях не всегда.

    Но мы должны понимать, что биатлон — это такой вид спорта, где нервы и эмоции играют большую роль. Я уверен, что он себя ещё проявит, а пока заменить Диму не на кого.

    Он с удовольствием отойдет в сторону и даст дорогу молодым, если другие молодые спортсмены проявят себя, поэтому я считаю, что здесь все достаточно прозрачно. А то, что он заслужил место в команде — это факт.

    Да, мы видим, что в эстафетах у него получается не всегда. Но, думаю, что и наша вина, как болельщиков, в этом тоже есть, потому что мы очень многое требуем с него и команды.

    Когда я был по ту сторону экрана, то тоже хотел знать мнение болельщиков, читал социальные сети, смотрел комментарии, как обо мне отзываются.

    Диме, я думаю, это как раз и мешает. Он сильный спортсмен, он может проявить себя в любой момент, но ему надо расслабиться, отпустить ситуацию, а сейчас, получается, что с каждым выкатом на старт он думает о том, как бы угодить болельщикам, как бы не стрельнуть плохо и это, конечно, психологически в биатлоне очень сильно давит», — приводит слова Шипулина «Комсомольская правда». 0

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