Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его главном событии встретились. На кону встречи стоял титул в полусреднем весе.

Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде, однако еще после третьего раунда сообщалось, что у Колби сломана челюсть.

На счету Усмана теперь 16 побед при одном поражении. У американца 15 побед и два поражения.

THE WW KING. 🏆@Usman84kg with a victory that has never tasted so sweet! #UFC245 pic.twitter.com/6S7yYLFmug