ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваЗагитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах
  • 20:17
    • Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии
  • 19:58
    • «Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 19:23
    • «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д — «Майнц»
  • 17:54
    • Россия обыграла Чехию в Кубке Первого канала
  • 17:32
    • «Ливерпуль» без проблем обыграл «Уотфорд» благодаря дублю Салаха
    Все новости спорта

    Тарасова не видит перспектив у Столбовой и Новоселова после снятия с ЧР

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Ксения Столбова и ее новый партнер Андрей Новоселов не использовали свой единственный шанс выступить на чемпионате России, снявшись с первенства нынешнего года в Красноярске.

    Ксения Столбова и Андрей Новоселов
    Ксения Столбова и Андрей Новоселов

    «Только что забрала их костюмы, их закончили на прошлой неделе.

    Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они "доживут" до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз.

    Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова [тренер пары], он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь», — приводит слова Тарасовой ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Загитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах
  • 19:53
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Осасуна»
  • 1.72
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли Гаттузо первый матч у руля «Наполи»?
  • «Наполи» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • «Атлетико» и «Осасуна» много не забьют
  • «Атлетико» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Как пройдет матч соседей по турнирной таблице?
  • «Анже» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мэйсон Гринвуд Футбол Лига Европы предоставила отличный шанс молодежи «Манчестер Юнайтед»В том, что «МЮ» играет во второстепенном турнире, есть и свой плюс Вчера в 19:550
  • 18:11
    • «Атлетико» может снизить стоимость Сауля до 85 млн фунтов
  • 16:28
    • Рибери перенес операцию на лодыжке
  • 15:56
    • Моуринью обратился к тяжелобольному фанату
    Фредди Юнгберг Футбол Гроза близко. «Арсенал» плох, но перемены могут спасти от позора«Арсенал» в концовке сумел избежать поражения в матче со «Стандардом» в Лиге Европы Вчера в 14:330
  • Экспресс дня

  • Привезет ли «Манчестер Сити» три очка из Лондона?
  • 2.45
    •
  • 21:23
    • Тарасова не видит перспектив у Столбовой и Новоселова после снятия с ЧР
  • 20:56
    • Роджерс: «Лестеру» нужно начинать все сначала
  • 20:50
    • Дибала хочет подписать новый контракт с «Ювентусом»
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Даллас» проиграл «Вегасу», «Колорадо» одолел «Нью-Джерси»14 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло два матча 08:170
  • 15:49
    • Коман пропустит три матча из-за травмы колена
  • 15:22
    • Российские биатлонистки взяли серебро на Кубке мира в Австрии
  • 20:33
    • Третьяк: Немного не хватает мастерства при реализации моментов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон