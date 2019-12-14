Тарасова не видит перспектив у Столбовой и Новоселова после снятия с ЧР

Ксения Столбова и Андрей Новоселов
globallookpress.com
«Только что забрала их костюмы, их закончили на прошлой неделе.
Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они "доживут" до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз.
Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова [тренер пары], он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь», — приводит слова Тарасовой ТАСС. 0