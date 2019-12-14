Тарасова не видит перспектив у Столбовой и Новоселова после снятия с ЧР

Заслуженный тренерсчитает, что олимпийская чемпионка Сочи в парном катаниии ее новый партнерне использовали свой единственный шанс выступить на чемпионате России, снявшись с первенства нынешнего года в Красноярске.

«Только что забрала их костюмы, их закончили на прошлой неделе.

Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они "доживут" до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз.

Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова [тренер пары], он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь», — приводит слова Тарасовой ТАСС. 0