Тутберидзе: Загитова полтора года просила дать ей паузу

Тренерзаявила, что решение фигуристкиприостановить карьеру не стало для нее неожиданным.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях и не выступит на чемпионате России.

«Это решение не пришло случайно, Алина полтора года озвучивала это желание, оно не является неожиданным.

Те полтора года, которые она выступала в соревнованиях, были сложными. Она просила летом, чтобы ей дали паузу, чтобы снова захотеть соревноваться.

Мне кажется, что она без фигурного катания не сможет, ей надо прийти самой и сказать: я снова хочу соревноваться, я хочу побеждать.

Мы позволили Алине принять это решение для того, чтобы она побыстрее вернулась обратно», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. 0