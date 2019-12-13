Плющенко: Загитовой нужен четверной, и она сможет его сделать

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, чтоеще может вернуться в большой спорт — с четверным прыжком.

«Думаю, с одной стороны причиной такого решения могла стать травма, с другой — Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться — в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть — потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха.

Но нужен четверной, и она сможет его сделать — невозможное возможно, главное — продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя.

Все бывает — падения, неудачные старты, но мы растем. И человек, который справляется со всем этим, — по-настоящему великий спортсмен», — цитирует Плющенко ТАСС. 0