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    Плющенко: Загитовой нужен четверной, и она сможет его сделать

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Алина Загитова еще может вернуться в большой спорт — с четверным прыжком.

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    «Думаю, с одной стороны причиной такого решения могла стать травма, с другой — Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться — в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть — потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха.

    Но нужен четверной, и она сможет его сделать — невозможное возможно, главное — продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя.

    Все бывает — падения, неудачные старты, но мы растем. И человек, который справляется со всем этим, — по-настоящему великий спортсмен», — цитирует Плющенко ТАСС. 0

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