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    Малышко: Мало кто был удивлен решением ВАДА

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    Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что не удивлен решением ВАДА наложить санкции на Россию.

    Дмитрий Малышко
    Дмитрий Малышко

    9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории.

    В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

    «Все спортсмены знали итог, мало кто был удивлен решением. Никаких сюрпризов. Да, информационное пространство взорвалось, но для нас ничего нового не было.

    Поэтому приехали в Хохфильцен и принялись за свое обычное дело, так что сейчас думаем только о выступлении в Кубке мира», — цитирует ТАСС Малышко. 0

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