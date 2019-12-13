Малышко: Мало кто был удивлен решением ВАДА

Российский биатлонистзаявил, что не удивлен решением ВАДА наложить санкции на Россию.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории.

В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

«Все спортсмены знали итог, мало кто был удивлен решением. Никаких сюрпризов. Да, информационное пространство взорвалось, но для нас ничего нового не было.

Поэтому приехали в Хохфильцен и принялись за свое обычное дело, так что сейчас думаем только о выступлении в Кубке мира», — цитирует ТАСС Малышко. 0