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    Ласицкене не планирует менять гражданство

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что готова еще четыре года выступать в нейтральном статусе.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

    «Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас.

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    • Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», — написала Ласицкене на своей странице в Instagram. 0

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