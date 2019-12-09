Ласицкене не планирует менять гражданство

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высотузаявила, что готова еще четыре года выступать в нейтральном статусе.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас.

Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», — написала Ласицкене на своей странице в Instagram. 0