ВАДА на четыре года отстранило Россию от международных соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию (CRC) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

ВАДА на четыре года отстранило Россию от соревнований globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Такое решение ВАДА вынесло на основе вывода комитета о наличии манипуляций в базе московской лаборатории, сделанных в период после решения о восстановлении РУСАДА в 2018 году.

Теперь России запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, участвовать в крупных турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе. Сборная страны не сможет выступать на них под российским флагом.

Высшему руководству национального Олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, запрещено посещать крупные турниры в течение четырех лет.

Кроме всего прочего, Россия в течение четырех лет также не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований.

Решение ВАДА вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде. 0