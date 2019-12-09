ВАДА на четыре года отстранило Россию от международных соревнований

Такое решение ВАДА вынесло на основе вывода комитета о наличии манипуляций в базе московской лаборатории, сделанных в период после решения о восстановлении РУСАДА в 2018 году.
Теперь России запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, участвовать в крупных турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе. Сборная страны не сможет выступать на них под российским флагом.
Высшему руководству национального Олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, запрещено посещать крупные турниры в течение четырех лет.
Кроме всего прочего, Россия в течение четырех лет также не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований.
Решение ВАДА вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде. 0