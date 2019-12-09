ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Токио-2020
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан Роджерс«Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
  • 13:43
    • ВАДА на четыре года отстранило Россию от международных соревнований
  • 12:28
    • Фуркад: Думаю, что Россия будет наказана
  • 11:58
    • Самуэльссон: ВАДА стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию
  • 09:58
    • Дончич превзошел достижение Джордана
  • 09:44
    • Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    ВАДА на четыре года отстранило Россию от международных соревнований

    Токио-2020 Сборная России Допинг Скандалы
    Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию (CRC) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

    ВАДА на четыре года отстранило Россию от соревнований
    ВАДА на четыре года отстранило Россию от соревнований

    Такое решение ВАДА вынесло на основе вывода комитета о наличии манипуляций в базе московской лаборатории, сделанных в период после решения о восстановлении РУСАДА в 2018 году.

    Теперь России запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, участвовать в крупных турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе. Сборная страны не сможет выступать на них под российским флагом.

    Высшему руководству национального Олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, запрещено посещать крупные турниры в течение четырех лет.

    Кроме всего прочего, Россия в течение четырех лет также не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований.

    Решение ВАДА вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020
  • 26/09/2019 в 21:09
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Арсенал»
  • 1.81
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Вест Хэм» слабостью «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?
  • Экспресс дня 10 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • Выйдет ли «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Эвертон» — «Челси» Футбол АПЛ. Поражение «Челси», «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Борнмута», «МЮ» обыграл «Ман Сити»Результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:000
  • 08:28
    • Матч Надаля и Медведева признан лучшим камбэком года
  • 20:56
    • «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов оформил дубль
  • 14:12
    • Тихонов: Россия получила то, что заслужила
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» сотворил немыслимое, «Сити» потерял надежды на титулПобедители и неудачники по итогам матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Вчера в 15:000
  • Экспресс дня

  • Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?
  • 3.46
    •
  • 13:57
    • Венгр рассудит «Атлетико» и «Локомотив»
  • 12:57
    • Хавбек «Челси» может перебраться в «Астон Виллу»
  • 12:45
    • Моуринью заинтересован в подписании Феллайни
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова Прочие Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже ЗагитовуФинал Гран-при по фигурному катанию принес сборной России четыре медали Вчера в 12:180
  • 12:10
    • Более 500 болельщиков поддержат «Локомотив» в Мадриде
  • 11:42
    • «Шеффилд Юнайтед» побил свой клубный рекорд
  • 11:25
    • Болельщик «Милана» получил ножевое ранение
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •