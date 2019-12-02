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    Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу

    Прочие Пляжный футбол
    Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 5:4.

    Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу
    Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу

    Хет-трик в составе российской команды оформил Федор Земсков. Еще по мячу забили Андрей Новиков и Алексей Макаров.

    Российская сборная второй раз завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Россия является двукратным чемпионом мира (2011, 2013).

    Победителем турнира стала сборная Португалии, одолевшая в решающем поединке команду Италии со счетом 6:4.

    Таким образом, португальцы вернули себе титул чемпионов мира, который утратили в 2015 году. Эта победа стала для португальской сборной третей в истории. 0

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