Сборнаяпо пляжному футболу обыграла командув матче за третье место на чемпионате мира со счетом 5:4.

Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу РФС LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Хет-трик в составе российской команды оформил Федор Земсков. Еще по мячу забили Андрей Новиков и Алексей Макаров.

Российская сборная второй раз завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Россия является двукратным чемпионом мира (2011, 2013).

Победителем турнира стала сборная Португалии, одолевшая в решающем поединке команду Италии со счетом 6:4.

Таким образом, португальцы вернули себе титул чемпионов мира, который утратили в 2015 году. Эта победа стала для португальской сборной третей в истории. 0