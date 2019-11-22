Воронов занимает третье место после короткой программы в Японии

Российский фигуристзанимает третье место после короткой программы на этапе серии Гран-при в японском Саппоро.

Судьи оценили прокат Воронова на 88,63 балла.

Лидерство захватил олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (109,34 балла). Вторым идет француз Кевин Эймоз (91,47).

Другой россиянин Макар Игнатов стал пятым (78,47), Антон Шулепов показал девятый результат (71,76).

Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 23 ноября.

Гран-при по фигурному катанию. 6-й этап

Саппоро, Япония. Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,34

2. Кевин Эймоз (Франция) — 91,47

3. Сергей Воронов (Россия) — 88,63

4. Роман Садовский (Канада) — 78,51

5. Макар Игнатов (Россия) — 78,47

6. Коширо Шимада (Япония) — 75,98

7. Сота Ямамото (Япония) — 74,88

8. Джейсон Браун (США) — 73,73

9. Антон Шулепов (Россия) — 71,76

10. Конрад Орзел (Канада) — 70,35

11. Томоки Хиваташи (США) — 64,54

12. Алексей Быченко (Израиль) — 61,97 0