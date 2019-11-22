Степанова и Букин идут вторыми в ритм-танце на ГП Японии

Александра Степанова и Иван Букин
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За свое выступление российская пара получила 84,07 балла.
Лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, который обновил свой мировой рекорд — 90,03. Тройку лучших замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,13).
Еще одна российская пара Софья Шевченко/Игорь Еременко занимает седьмое место.
Гран-при по фигурному катанию, 6-й этап. NHK Trophy 2019. Саппоро, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,03
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,07
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,13
… 7. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 69,59. 0