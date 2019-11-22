ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Айлендерс»НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари»
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
    Все новости спорта

    Степанова и Букин идут вторыми в ритм-танце на ГП Японии

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на этапе Гран-при в Саппоро (Япония).

    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван Букин

    За свое выступление российская пара получила 84,07 балла.

    Лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, который обновил свой мировой рекорд — 90,03. Тройку лучших замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,13).

    Еще одна российская пара Софья Шевченко/Игорь Еременко занимает седьмое место.

    Гран-при по фигурному катанию, 6-й этап. NHK Trophy 2019. Саппоро, Япония
    Танцы на льду. Ритм-танец

    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,03
    2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,07
    3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,13
    … 7. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 69,59. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Локомотив»
  • 1.80
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» прервет победное шествие «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Боруссия» Д не станет громить аутсайдера чемпионата
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • ПСЖ продолжит побеждать
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» пришел на смену успешному Маурисио Почеттино 20/11/2019 в 21:470
  • 08:56
    • Степанова и Букин идут вторыми в ритм-танце на ГП Японии
  • 07:04
    • «Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги
  • 07:19
    • Благодаря трипл-даблу Адетокунбо «Милуоки» обыграл «Портленд»
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 00:42
    • Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола
  • 00:20
    • Тренер «Брешии» выгнал Балотелли с тренировки
  • 00:07
    • Хартли: За всю тренерскую карьеру я никогда не видел такого обвала травм
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • 23:52
    • Вудкрофт: «Спартак» делал, что хотел, и мы не могли им противостоять
  • 23:42
    • Знарок: Игра была качельная, непонятно было, кто победит
  • 23:26
    • Мартемьянов: Очень напряжённый матч, блестяще сыграли оба голкипера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон