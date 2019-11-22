Мишина и Галлямов — третьи после короткой программы в Японии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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Лидерство захватили с мировым рекордом представители Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань. Их выступление судьи оценили в 81,27 балла. Второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро с результатом 71,21 балла.
Четвертый результат показала российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин.
Саппоро (Япония). «Гран-при». NHK Trophy. Пары. Короткая программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 81,27
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 71,21
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 69,00
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 64,94
5. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 63,63 0