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    Мишина и Галлямов — третьи после короткой программы в Японии

    Прочие Фигурное катание
    Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов показала третий результат в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Японии).

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Лидерство захватили с мировым рекордом представители Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань. Их выступление судьи оценили в 81,27 балла. Второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро с результатом 71,21 балла.

    Четвертый результат показала российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин.

    Саппоро (Япония). «Гран-при». NHK Trophy. Пары. Короткая программа

    1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 81,27

    2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 71,21

    3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 69,00

    4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 64,94

    5. Алекса Симека/Крис Нерим (США) — 63,63 0

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