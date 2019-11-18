ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за АнглиюАтакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах
  • 15:11
    • Гончаренко о своей дисквалификации: О справедливости не могу судить
  • 14:24
    • Гончаренко: Попробуем продлить аренду Сантоса
  • 13:21
    • Томас Цорн: Мы в «Спартаке» в стадии очень большой перестройки
  • 11:05
    • Глазырина отреагировала на высказывание Драчева
  • 10:52
    • Попов завершил карьеру в сборной Болгарии
    Все новости спорта

    Емельяненко раскритиковал поведение Макгрегора

    Прочие Единоборства
    Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал поведении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко

    «На сегодняшний день у него нет ничего святого. Поэтому и говорит всякие вещи в адрес страны, в адрес семьи. Посмотрел недавно, он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа.

    Недавно Макгрегор сказал неприятное в сторону дагестанцев, наши бойцы начали осуждать это все, хотя сами занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а определенного человека. А как человека можно вытащить из народа. Этот человек и есть часть народа. Сейчас много грязи. Хотел бы, чтобы у вас оставались ценности», — цитирует Емельяненко Sport24.

    Напомним, Федор Емельяненко свой следующий поединок проведет в Японии 29 декабря. Его соперником станет Куинтон Джексон. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • Испания — Румыния
  • 1.74
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли испанцы громить Румынию?
  • Испания — Румыния. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Завершит ли Италия отбор с максимальным результатом?
  • Италия — Армения. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Продолжится ли беспроигрышная серия Аргентины?
  • Аргентина — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 08:470
  • 15:43
    • Ибрагимович может перейти в «Милан»
  • 15:01
    • «Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском поединке
  • 13:57
    • ЦСКА разгромил «СКА Ростов-на-Дону» в товарищеском матче
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче Футбол Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраиваетсяРеакция прессы на матч Германия — Белоруссия Вчера в 14:330
  • Экспресс дня

  • Сборная России победит Сан-Марино без лишней траты сил
  • 4.71
    •
  • 19:10
    • Емельяненко раскритиковал поведение Макгрегора
  • 13:45
    • В МЮ определились с зимними трансферными целями
  • 13:11
    • Платини: Я против VAR, считаю, что это ерунда
    Россия — Бельгия Футбол С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную поркуРеакция спортивных СМИ на разгромное поражение сборной России от Бельгии Вчера в 02:460
  • 08:10
    • Медведев завершил сезон в статусе пятой ракетки мира
  • 12:59
    • Стефано Сенси стал трансферной целью «Манчестер Сити»
  • 12:45
    • Реднапп: «Тоттенхэму» нужно продать Эриксена
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон