Емельяненко раскритиковал поведение Макгрегора

Российский боец смешанного стиляпрокомментировал поведении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях

«На сегодняшний день у него нет ничего святого. Поэтому и говорит всякие вещи в адрес страны, в адрес семьи. Посмотрел недавно, он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа.

Недавно Макгрегор сказал неприятное в сторону дагестанцев, наши бойцы начали осуждать это все, хотя сами занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а определенного человека. А как человека можно вытащить из народа. Этот человек и есть часть народа. Сейчас много грязи. Хотел бы, чтобы у вас оставались ценности», — цитирует Емельяненко Sport24.

Напомним, Федор Емельяненко свой следующий поединок проведет в Японии 29 декабря. Его соперником станет Куинтон Джексон. 0