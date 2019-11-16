ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЭдерсонЭдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
  • 21:52
    • Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
  • 23:00
    • Дзюба: Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы
  • 22:52
    • Черчесов: Мы не хотели сидеть в обороне, хотели сыграть на встречных курсах
  • 22:37
    • Бакаев: Мы проигрывали бельгийцам и в классе, и в борьбе
  • 21:22
    • Циципас о выходе в финал: Это произошло. Мечты сбываются!
    Все новости спорта

    Трусова: Рада, что отобралась в финал, жаль, что не откаталась чисто

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги выступления на домашнем этапе Гран-при в Москве.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    «Я рада, что выиграла и отобралась в финал, жаль, что не откаталась чисто. Были ошибки в короткой и произвольной программах. Буду работать над тем, чтобы это не повторилось.

    Я не слышала оценки и не видела выступление Жени, поэтому давления от ее успеха не было.

    Тройной аксель для меня почему-то самый сложный прыжок. Он отличается от четверных прыжков тем, что прыгается на ход вперед.

    Было приятно, что девочки пришли меня поддержать и посмотреть соревнования. У нашей группы выходной, поэтому все пришли.

    Мы не общались — до старта они меня не отвлекали, после — пока не успели, но телефон, конечно, разрывается.

    Не знаю, сколько бы получила баллов, соревнуясь с мужчинами. У них немного иначе считаются баллы, другой коэффициент, поэтому все непредсказуемо.

    Потому мне и было бы интересно попробовать с ними соревноваться — мужчинам можно прыгать четверные в короткой программе. Девочкам пока нельзя», — отметила Трусова в интервью «Матч ТВ».

    Напомним, что Александра Трусова выиграла домашний этап Гран-при. Эта победа гарантировала ей участие в финале Гран-при. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • Северная Ирландия — Нидерланды
  • 3.40
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли Северная Ирландия дома голландцев?
  • Северная Ирландия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Германия не заметит сопротивления оппонентов
  • Германия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Справится ли Тим с действующим чемпионом Лондона?
  • Тим — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля» Футбол Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчасКто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии? Вчера в 21:370
  • 20:53
    • «Локомотив» забросил пять шайб «Салавату Юлаеву»
  • 18:14
    • Молодежная сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020
  • 17:49
    • Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при России
    Садио Мане и Рахим Стерлинг Футбол Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20Дюжина лучших атакующих игроков Английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:060
  • Экспресс дня

  • Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?
  • 4.25
    •
  • 22:46
    • Мартинес: Отдали России мяч во втором тайме, но в целом я доволен
  • 22:25
    • «Авангард» победил минское «Динамо» по буллитам
  • 22:19
    • Словения с минимальным счетом переиграла Латвию
    Гавриков отметился дебютной шайбой Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 09:290
  • 17:33
    • Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
  • 22:08
    • Сборная Уэльса на выезде обыграла команду Азербайджана
  • 21:53
    • МЮ планирует раскошелиться зимой на двух футболистов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон