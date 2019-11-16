Трусова: Рада, что отобралась в финал, жаль, что не откаталась чисто

Российская фигуристкаподвела итоги выступления на домашнем этапе Гран-при в Москве.

«Я рада, что выиграла и отобралась в финал, жаль, что не откаталась чисто. Были ошибки в короткой и произвольной программах. Буду работать над тем, чтобы это не повторилось.

Я не слышала оценки и не видела выступление Жени, поэтому давления от ее успеха не было.

Тройной аксель для меня почему-то самый сложный прыжок. Он отличается от четверных прыжков тем, что прыгается на ход вперед.

Было приятно, что девочки пришли меня поддержать и посмотреть соревнования. У нашей группы выходной, поэтому все пришли.

Мы не общались — до старта они меня не отвлекали, после — пока не успели, но телефон, конечно, разрывается.

Не знаю, сколько бы получила баллов, соревнуясь с мужчинами. У них немного иначе считаются баллы, другой коэффициент, поэтому все непредсказуемо.

Потому мне и было бы интересно попробовать с ними соревноваться — мужчинам можно прыгать четверные в короткой программе. Девочкам пока нельзя», — отметила Трусова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Александра Трусова выиграла домашний этап Гран-при. Эта победа гарантировала ей участие в финале Гран-при. 0