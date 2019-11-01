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    Пападакис и Сизерон обновили мировой рекорд на этапе Гран-при в Гренобле

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    Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на 3-м этапе Гран-при обновили свой мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце.

    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

    В рамках домашнего этапа, проходящего в Гренобле, Пападакис и Сизерон получили за свой прокат 88,69 балла и превзошли прежнее мировое достижение (88,42), которое они установили в марте на чемпионате мира в Японии.

    Второе место у американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса (80,69), третье заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,65).

    Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (75,05). Россияне получили лучшую для себя оценку в сезоне, которая лишь на 0,44 балла ниже их личного рекорда. 0

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