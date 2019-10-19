Женская сборная России лишена квоты в Кубке мира

Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты россиянкиначиная с 4 февраля 2019 года.

Таким образом, сборная России лишится четвертого места и покинет число пяти ведущих команд Кубка наций. Это сократит квоту женской сборной России на Кубок мира-2019/20, сообщает ТАСС.

Теперь сборная России сможет выставлять на гонки не по шесть, а по пять биатлонисток.

Напомним, Васильева в сентябре была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Срок ее отстранения отсчитывается с сентября.

Первый этап Кубка мира пройдет с шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. 0