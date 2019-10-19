Женская сборная России лишена квоты в Кубке мира

Маргарита Васильева
globallookpress.com
Таким образом, сборная России лишится четвертого места и покинет число пяти ведущих команд Кубка наций. Это сократит квоту женской сборной России на Кубок мира-2019/20, сообщает ТАСС.
Теперь сборная России сможет выставлять на гонки не по шесть, а по пять биатлонисток.
Напомним, Васильева в сентябре была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Срок ее отстранения отсчитывается с сентября.
Первый этап Кубка мира пройдет с шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. 0