Российские волейболисты проиграли Польше на Кубке мира

Мужская сборнаяпо волейболу потерпела поражение отв рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира со счетом 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25).

После шести матчей сборная России занимает пятое место, имея в активе девять очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (18 очков), которая еще не потерпела ни одного поражения, команда Польши поднялась на второе место (15).

Завтра, 10 октября, сборная России сыграет с японцами, а поляки встретятся с командой Египта.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Италии, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября. 0