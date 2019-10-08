ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоТедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?
  • 23:00
    • Россия ответила ВАДА на все вопросы по делу о данных московской лаборатории
  • 22:50
    • Мусаев: В Лиге Европы для «Краснодара» еще все поправимо
  • 22:17
    • «Локомотив» пропустил четыре безответные шайбы от «Ак Барса»
  • 21:56
    • ЦСКА на своем льду обыграл «Амур»
  • 17:47
    • Швайнштайгер: Я завершаю спортивную карьеру по окончании сезона
    Все новости спорта

    Россия ответила ВАДА на все вопросы по делу о данных московской лаборатории

    Допинг Вокруг спорта Олимпизм
    Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что российская сторона направила во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответы на уточняющие вопросы по делу о данных московской лаборатории.

    Павел Колобков
    Павел Колобков

    Напомним, статус РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года после предоставления ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории.

    «8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.

    Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий.

    В своём письме ВАДА просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчёта по расследованию.

    На каждый вопрос эксперты дали объяснения. В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц.

    Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать всё для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», — сказал Колобков пресс-службе Минспорта.

    Ранее ВАДА сообщило о начале ускоренного рассмотрения несоответствия статуса Российского андидопингового агентства (РУСАДА).

    Сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в ВАДА в начале 2019 года.

    У Москвы было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, эксперты ВАДА рассмотрят эти объяснения 23 октября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • Германия — Аргентина
  • 1.79
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Питтсбурге не будет запредельного количества голов
  • «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Как сыграют «Кэпс» в четвертом матче сезона?
  • «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Ожидаем в Нижнем Новгороде голевую феерию
  • «Торпедо» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ювентус» вернулся на вершину Футбол «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»Реакция прессы на матч «Интер» — «Ювентус» 07/10/2019 в 18:460
  • 19:03
    • Румменигге: Двери «Баварии» всегда открыты для Швайнштайгера
  • 18:30
    • Жирков стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре
  • 00:17
    • Квартальнов: Если пошла игра, ее надо доводить
    Тарасенко отдал голевую передачу Хоккей НХЛ. Победа «Коламбуса» в овертайме, ассисты Барбашева и ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 октября Вчера в 08:280
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» остановить «Ак Барс»?
  • 3.90
    •
  • 23:58
    • Никитин отметил игру Сорокина в матче с «Амуром»
  • 23:45
    • Мусаев: Хочу учиться, развиваться, но УЕФА лишает меня такой возможности
  • 23:19
    • Российские футболистки проиграли Голландии в отборе Евро-2021
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Беспорядок в Манчестере. Как долго продлится эксперимент Сульшера?Под руководством норвежского тренера «Юнайтед» катится ко дну 07/10/2019 в 16:060
  • 22:39
    • «Калев» обыграл «Нижний Новгород»
  • 22:23
    • «Йокерит» одержал волевую победу над «Сочи»
  • 18:09
    • Венгер заинтересован в работе с «Лионом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон