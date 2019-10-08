Россия ответила ВАДА на все вопросы по делу о данных московской лаборатории

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что российская сторона направила во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответы на уточняющие вопросы по делу о данных московской лаборатории.

Напомним, статус РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года после предоставления ВАДА данных московской антидопинговой лаборатории.

«8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий.

В своём письме ВАДА просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчёта по расследованию.

На каждый вопрос эксперты дали объяснения. В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц.

Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать всё для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», — сказал Колобков пресс-службе Минспорта.

Ранее ВАДА сообщило о начале ускоренного рассмотрения несоответствия статуса Российского андидопингового агентства (РУСАДА).

Сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в ВАДА в начале 2019 года.

У Москвы было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, эксперты ВАДА рассмотрят эти объяснения 23 октября. 0