Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике

Дарья Клишина
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«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться.
Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков.
Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать.
Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», — цитирует Клишину официальный сайт ВФЛА.
Клишина является серебряным призером чемпионата мира-2017. 0