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    Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике

    Легкая атлетика
    Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе из-за травмы.

    Дарья Клишина
    Дарья Клишина

    «К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться.

    Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков.

    Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать.

    Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», — цитирует Клишину официальный сайт ВФЛА.

    Клишина является серебряным призером чемпионата мира-2017. 0

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