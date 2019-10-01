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    Энберт и Забияко пропустят серию Гран-при

    Фигурное катание
    Бронзовые призеры чемпионата мира-2019 в парном катании Александр Энберт и Наталья Забияко не выступят на этапах «Гран-при» в сезоне 2019-2020.

    Александр Энберт
    Александр Энберт

    Об этом cообщает ФФКР.

    В связи с заключением врачей Энберт вынужден временно приостановить соревновательную деятельность. По этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при.

    Напомним, в прошлом сезоне Энберг и Забияко выиграли два этапа Гран-при, а в финале серии заняли четвертое место.

    Энберт подчеркнул, что не планирует завершать карьеру:

    «На данный момент эта новость не означает окончание карьеры, а означает только приостановку спортивной деятельности. Будем консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса, чтобы восстановление прошло максимально быстро и хорошо», — цитирует Энберта «Р-Спорт». 0

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