Энберт и Забияко пропустят серию Гран-при

Александр Энберт
fsrussia.ru
Об этом cообщает ФФКР.
В связи с заключением врачей Энберт вынужден временно приостановить соревновательную деятельность. По этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при.
Напомним, в прошлом сезоне Энберг и Забияко выиграли два этапа Гран-при, а в финале серии заняли четвертое место.
Энберт подчеркнул, что не планирует завершать карьеру:
«На данный момент эта новость не означает окончание карьеры, а означает только приостановку спортивной деятельности. Будем консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса, чтобы восстановление прошло максимально быстро и хорошо», — цитирует Энберта «Р-Спорт». 0