Россия проиграла Японии в матче открытия Кубка мира по регби

Регбисты сборнойуступили командев матче открытия Кубка мира.

Встреча группы А, прошедшая в Токио, завершилась со счетом 30:10 в пользу хозяев турнира.

У хозяев три попытки на счету Котаро Матсусимы. Еще одну попытку занес Питер Лабусканье. Реализации у японцев провели Ю Тамура и Рикия Матсуда. Во второй половине матча Тамура реализовал два штрафных.

В составе россиян единственная успешная попытка на счету Кирилла Голосницкого. Затем Юрий Кушнарев совершил реализацию, а во втором тайме забил штрафной.

Сборная России в следующем матче турнира 24 сентября встретится с командой Самоа.

There's your first try of #RWC2019. Kirill Golosnitskiy the party pooper as Russia silence the Tokyo crowd#JPNvRUS on Spark Sport pic.twitter.com/W99ZgETCdJ