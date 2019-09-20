Россия проиграла Японии в матче открытия Кубка мира по регби

Фрагмент матча
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Встреча группы А, прошедшая в Токио, завершилась со счетом 30:10 в пользу хозяев турнира.
У хозяев три попытки на счету Котаро Матсусимы. Еще одну попытку занес Питер Лабусканье. Реализации у японцев провели Ю Тамура и Рикия Матсуда. Во второй половине матча Тамура реализовал два штрафных.
В составе россиян единственная успешная попытка на счету Кирилла Голосницкого. Затем Юрий Кушнарев совершил реализацию, а во втором тайме забил штрафной.
Сборная России в следующем матче турнира 24 сентября встретится с командой Самоа.
There's your first try of #RWC2019. Kirill Golosnitskiy the party pooper as Russia silence the Tokyo crowd#JPNvRUS on Spark Sport pic.twitter.com/W99ZgETCdJ— sparknzsport (@sparknzsport) 20 сентября 2019 г.