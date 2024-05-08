«Бостон» разгромил «Кливленд», «Даллас» уступил «Оклахоме»

«Бостон» одержал домашнюю победу над «Кливлендом» в рамках первого матча второго раунда плей-офф НБА — 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18).
Одним из лучших в составе «Селтикс» был Джейлен Браун, набравший 32 очка. Еще 25 очков хозяевам принес Деррик Уайт.
У «Кливленда» самым результативным стал Донован Митчелл, в активе которого 33 очка.
Второй матч пройдет 10 мая в Бостоне.
«Оклахома-Сити» выиграл на своей площадке у «Далласа» — 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16).
Разыгрывающий защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер набрал 29 очков, а также сделал 9 подборов и 9 передач. Чет Холмгрен к 19 очкам добавил 7 подборов.
Лидер «Далласа» Лука Дончич отметился 19 очками и 9 передачами.
Второй матч в серии состоится 10 мая на площадке «Оклахомы».