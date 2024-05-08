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    «Бостон» разгромил «Кливленд», «Даллас» уступил «Оклахоме»

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф НБА.

    Джейлен Браун
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    Джейлен Браун

    «Бостон» одержал домашнюю победу над «Кливлендом» в рамках первого матча второго раунда плей-офф НБА — 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18).

    Одним из лучших в составе «Селтикс» был Джейлен Браун, набравший 32 очка. Еще 25 очков хозяевам принес Деррик Уайт.

    У «Кливленда» самым результативным стал Донован Митчелл, в активе которого 33 очка.

    Второй матч пройдет 10 мая в Бостоне.

    Лучшие моменты с участием Джейлена Брауна и Деррика Уайта

    «Оклахома-Сити» выиграл на своей площадке у «Далласа» — 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16).

    Разыгрывающий защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер набрал 29 очков, а также сделал 9 подборов и 9 передач. Чет Холмгрен к 19 очкам добавил 7 подборов.

    Лидер «Далласа» Лука Дончич отметился 19 очками и 9 передачами.

    Второй матч в серии состоится 10 мая на площадке «Оклахомы».

    29 очков Шэя Гилджеса-Александера
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