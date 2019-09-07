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    Туктамышева: Это будет один из самых интересных и непонятных сезонов

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от будущего сезона и рассказала о задачах на контрольные прокаты.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева

    «Это будет один из самых интересных и непонятных сезонов. Он будет неожиданным, предсказывать что-то на будущее очень сложно и нет смысла — все будет зависеть от выступлений наших девочек.

    Задача на контрольные прокаты — показать свою готовность, оценить программы, чтобы их оценили технические специалисты. Как раз перед соревнованиями есть возможность сделать все точечно, где-то что-то добавить. Здесь уже приближение к соревновательному состоянию.

    Лет 20 назад говорили, что четверные прыжки — это предел возможностей. Сейчас я не могу сказать, где предел. Нет предела совершенству и человеческим возможностям, поэтому в будущем нас ждет много интересного.

    Я обожаю старт в Бергамо. Италия — моя слабость, я всегда предвкушаю эту поездку и с удовольствием там выступаю. Надеюсь, в этом году мои фигурнокатательные способности не подведут то наслаждение, которое я получаю от Италии», — рассказала Туктамышева Первому каналу.

    Турнир Lombardia Trophy, на котором выступит Туктамышева, пройдет в Бергамо 13-19 сентября. 0

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