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    Чемпионка Европы Мстиева дисквалифицирована на восемь лет

    Допинг Вокруг спорта Тяжёлая атлетика
    Чемпионка Европы по тяжелой атлетике россиянка Диана Мстиева дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

    Диана Мстиева
    Диана Мстиева

    Дисквалификация 24-летней спортсменки будет отсчитываться с 14 мая 2019 года.

    «В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" на основании и во исполнение решений РАА "РУСАДА" Федерация тяжелой атлетики России 13 августа 2019 года приняла решение дисквалифицировать Мстиеву на восемь лет», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

    Мстиева ранее уже отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В 2014 году она была отстранена на два года.

    На счету Мстиевой победа на чемпионате Европы 2017 года в категории до 90 кг, серебро чемпионата Европы-2019 (категория до 87 кг) и серебро Универсиады-2017 (категория до 90 кг).

    Еще пять российских штангистов временно отстранены после проверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.

    Это двукратный чемпион мира и бронзовый медалист Олимпиады-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы Давид Беджанян, трехкратный серебряный призер ЧМ и двукратный чемпион Европы Олег Чен, а также чемпион России Егор Климонов.

    В прошлом месяце Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что по итогам предварительной проверки допинг-проб из Московской лаборатории выявлены около 300 спортсменов с подозрительными допинг-пробами. 0

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