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    СБР: Без контракта Логинов не получит ни лыжи, ни патроны

    Биатлон
    Если лидер сборной России по биатлону Александр Логинов так и не подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР), то ему придется самому заниматься обеспечением своей подготовки к сезону и выступлений в соревнованиях, заявил исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Трехкратный призер чемпионатов мира отказывается подписать контракт с СБР из-за разногласий по формулировкам в части сборов и размещения спонсорских логотипов.

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    • «Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен!

    Он пройдет осенью отбор в команду. Так? Попадет, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но — без контракта.

    Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец.

    В чем же он тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить», — приводит слова Голикова «Р-Спорт».

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    • В качестве примера Голиков привел ситуацию в теннисе, где «у спортсменов –любых, великих и невеликих, — всё за свой счет».

    «Они нанимают тренера, массажиста, врача. Покупают ракетки, арендуют корты. Да, у них хорошие призовые. Но если выигрывают! Если не выигрывают, то призовые есть, но небольшие.

    Федерация тенниса оплачивает только те расходы, которые связаны с выступлением в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации. Всё остальное — за свой счет. И это нормально», — подчеркнул Голиков. 0

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