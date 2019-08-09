СБР: Без контракта Логинов не получит ни лыжи, ни патроны

Если лидер сборной России по биатлонутак и не подпишет контракт с(СБР), то ему придется самому заниматься обеспечением своей подготовки к сезону и выступлений в соревнованиях, заявил исполнительный директор СБР

Трехкратный призер чемпионатов мира отказывается подписать контракт с СБР из-за разногласий по формулировкам в части сборов и размещения спонсорских логотипов.

«Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен!

Он пройдет осенью отбор в команду. Так? Попадет, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но — без контракта.

Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец.

В чем же он тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить», — приводит слова Голикова «Р-Спорт».

В качестве примера Голиков привел ситуацию в теннисе, где «у спортсменов –любых, великих и невеликих, — всё за свой счет».

«Они нанимают тренера, массажиста, врача. Покупают ракетки, арендуют корты. Да, у них хорошие призовые. Но если выигрывают! Если не выигрывают, то призовые есть, но небольшие.

Федерация тенниса оплачивает только те расходы, которые связаны с выступлением в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации. Всё остальное — за свой счет. И это нормально», — подчеркнул Голиков. 0