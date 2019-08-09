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    СБР: С Логиновым не договорились — ничего страшного, живем дальше

    Биатлон
    Исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Трехкратный призер чемпионатов мира отказывается подписать контракт с СБР из-за разногласий по формулировкам в части сборов и размещения спонсорских логотипов.

    Недовольны условиями договора и его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, однако они все же заключили контракты.

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    • «Итак, есть спортсмены, которые подписали договоры. Их большинство. Есть (биатлонист) не подписавший договор, в данном случае Александр Логинов.

    Значит, если договор не подписан, то ни одна из сторон другой стороне ничего не должна. То есть Логинов ничего не должен СБР, а мы ничего не должны Логинову.

    Тот, кто подписал, должен выполнять договоренности, а с Логиновым мы не договорились. Ну, ничего страшного, живем дальше.

    Кто-то не согласен с условиями договора. При этом он его подписал. Что ж, тот, кто не согласен, кто хочет откорректировать договор может приехать ко мне в офис СБР.

    Если им не нравятся договоры, которые они подписали, то могут приехать и расторгнуть. Скажу так: я спокойно расторгну договор с кем угодно.

    Пусть приезжают. Только не всем колхозом, а каждый лично», — приводит слова Голикова «РИА Новости».

    Напомним, что в конце июля трехкратный призер чемпионата мира Александр Логинов стал победителем спринта на летнем чемпионате России в Тюмени.

    27-летний биатлонист допустил один промах и опередил на 5,5 секунды Сергея Корастылева, который отстрелял без ошибок. 0

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