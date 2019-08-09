Шипулин: СБР запугивает биатлонистов в ситуации с контрактами

Ранее стало известно, что трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписать контракт с СБР из-за разногласий по формулировкам в части сборов и размещения спонсорских логотипов.
Недовольны условиями договора и его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, однако они все же заключили контракты.
«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ.
Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать.
Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия.
Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права.
Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: "Не подпишешь — не будешь выступать".
Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются.
Контракт, грубо говоря, составлен так, как будто СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов.
Союз является общественной организацией, сотрудничество между которой и второй стороной должно быть взаимовыгодным.
А этот вариант учитывает интересы только СБР. Они хотят контролировать даже переговоры биатлонистов с потенциальными спонсорами», — цитирует заявление Шипулина Sport24. 0