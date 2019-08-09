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    Шипулин: СБР запугивает биатлонистов в ситуации с контрактами

    Биатлон
    Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин поддержал спортсменов, которые выражают недовольство условиями своих контрактов с Союзом биатлонистов России (СБР).

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин

    Ранее стало известно, что трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов отказывается подписать контракт с СБР из-за разногласий по формулировкам в части сборов и размещения спонсорских логотипов.

    Недовольны условиями договора и его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, однако они все же заключили контракты.

    «Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ.

    Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать.

    Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия.

    Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права.

    Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: "Не подпишешь — не будешь выступать".

    Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются.

    Контракт, грубо говоря, составлен так, как будто СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов.

    Союз является общественной организацией, сотрудничество между которой и второй стороной должно быть взаимовыгодным.

    А этот вариант учитывает интересы только СБР. Они хотят контролировать даже переговоры биатлонистов с потенциальными спонсорами», — цитирует заявление Шипулина Sport24. 0

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