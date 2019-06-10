Ласицкене назвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике

Российская прыгунья в высотуназвала нескончаемым позором ситуацию в российской легкой атлетике.

Сегодня ИААФ в очередной раз оставила в силе отстранение России.

«За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано и нас вот-вот восстановят.

Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать.

Они забыли, что без атлетов, существование любой спортивной организации или федерации, не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга.

Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах "дорожной карты", которые были выполнены на бумаге.

Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит.

Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим.

И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой.

Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а ее любому спортсмену закладывает именно тренер.

Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики», — написала Ласицкене на своей странице в Инстаграме. 0