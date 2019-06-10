Колобкову неприятно слышать слова Ласицкене

Министр спорта РФнедоволен заявлением российской легкоатлетки

Ранее двукратная чемпионка мира призвала причастных к допинговому скандалу в российской легкой атлетике уйти в отставку.

«Мне было неприятно заявление Ласицкене. Она была у меня несколько раз. Для ВФЛА это плохой сигнал и звонок. Значит, у них нет прямого взаимодействия с ведущими спортсменами, с молодыми ребятами.

Это неприятная информация для федерации. Шляхтин должен с ними обязательно встретиться и наладить полную поддержку наших "чистых" спортсменов, которые защищают честь нашей страны», — цитирует Колобкова РИА Новости. 0