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    Колобкову неприятно слышать слова Ласицкене

    Легкая атлетика Допинг
    Министр спорта РФ Павел Колобков недоволен заявлением российской легкоатлетки Марии Ласицкене.

    Павел Колобков
    Павел Колобков

    Ранее двукратная чемпионка мира призвала причастных к допинговому скандалу в российской легкой атлетике уйти в отставку.

    «Мне было неприятно заявление Ласицкене. Она была у меня несколько раз. Для ВФЛА это плохой сигнал и звонок. Значит, у них нет прямого взаимодействия с ведущими спортсменами, с молодыми ребятами.

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    • Это неприятная информация для федерации. Шляхтин должен с ними обязательно встретиться и наладить полную поддержку наших "чистых" спортсменов, которые защищают честь нашей страны», — цитирует Колобкова РИА Новости. 0

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