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    Дальмайер объявила о завершении карьеры

    Биатлон
    Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер объявила о завершении карьеры.

    Даура Дальмайер
    Даура Дальмайер

    Об этом 25-летняя немецкая спортсменка сообщила в Instagram.

    «После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру», — написала Дальмайер.

    «С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно.

    Большое спасибо за все годы, которые я провела в этом спорте — они сделали меня тем, кто я есть! Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни», — также отметила биатлонистка.

    Напомним, Дальмайер выигрывала золото Олимпиады-2018 в спринте и гонке преследования, а также бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Также на счету немки семь золотых медалей на чемпионатах мира и победа в общем зачете Кубка мира сезона 2016-2017. 0

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