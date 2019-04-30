Медведева считает необходимым изучать четверные прыжки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катаниюрассказала о планах на межсезонье и изучении четверных.

«Межсезонье пройдет в режиме шоу. У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону.

Я поняла, что необходимо изучать четверные прыжки, примерно два года назад, когда пробовала сальхов на удочке еще будучи в группе Этери Георгиевны. Могу сказать, что поняла это не я одна, а весь тренерский коллектив.

Однако в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков ультра-си — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах. Как происходит процесс? Узнаем. Все впереди.

Аксель всю жизнь мне давался очень нелегко. Я до сих пор могу допускать совершенно дурацкие ошибки при его исполнении. Вероятно, проблема кроется так сказать в точке сборки. Поэтому — сальхов», — приводит слова Медведевой Sport24. 0