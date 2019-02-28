Бе лишен очков за гонку преследования в Солт-Лейк-Сити

Бо-младший занял четвертое место в пасьюте американского этапа. Три из пяти промахов, допущенных им в гонке, пришлись на последний огневой рубеж. После финиша норвежец обратился в Международный союз биатлонистов (IBU) и сообщил, что на заключительной стойке произвел только четыре выстрела.
IBU подтвердил слова биатлониста, проанализировав телевизионные кадры. Пуля была найдена в магазине после окончания гонки, но из-за недопонимания внутри группы жюри этот вопрос не был решен до того, как был обнародован официальный результат.
Также норвежец согласился распределить призовые 7 тысяч евро, заработанные на этом соревновании, среди спортсменов, которые финишировали после него.
Напомним, победителем гонки преследования стал француз Кентен Фийон-Майе. 0