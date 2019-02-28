Бе лишен очков за гонку преследования в Солт-Лейк-Сити

Результат норвежского биатлонистав гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити аннулирован из-за того, что спортсмен на последней стрельбе произвел не пять, а четыре выстрела.

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Бо-младший занял четвертое место в пасьюте американского этапа. Три из пяти промахов, допущенных им в гонке, пришлись на последний огневой рубеж. После финиша норвежец обратился в Международный союз биатлонистов (IBU) и сообщил, что на заключительной стойке произвел только четыре выстрела.

IBU подтвердил слова биатлониста, проанализировав телевизионные кадры. Пуля была найдена в магазине после окончания гонки, но из-за недопонимания внутри группы жюри этот вопрос не был решен до того, как был обнародован официальный результат.

Также норвежец согласился распределить призовые 7 тысяч евро, заработанные на этом соревновании, среди спортсменов, которые финишировали после него.

Напомним, победителем гонки преследования стал француз Кентен Фийон-Майе. 0