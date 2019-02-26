Федерация испугалась выбора между Медведевой и Туктамышевой

Федерация фигурного катания России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) российскую заявку на чемпионат мира-2019, которая является точной копией состава на январский ЧЕ, и объявила, что этот вариант — не окончательный.

(ISU) опубликовал на своем сайте заявку сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в 20 по 23 марта в японской Сайтаме.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин, запасные — Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова, запасные — Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, запасные — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Евдокимова/Егор Базин, запасные — Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Александр Горшков Президент Федерации фигурного катания России После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ISU) мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира.

Туктамышева или Медведева?

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Зуенко объясняет, почему с выбором заявки на ЧМ получилась такая запутанная ситуация.

«Напомним, что на прошлой неделе в Великом Новгороде прошли соревнования финала Кубка России, перед стартом которых было объявлено, что именно этот турнир станет решающим для определения списка участниц чемпионата мира.

Необходимость в проведении такого дополнительного отбора возникла после того, как Медведева провалила старт на чемпионате России, Константинова неудачно выступила на чемпионате Европы в Минске, а Туктамышева пропустила из-за болезни чемпионаты России и Европы, а на челленджере в Любляне неожиданно допустила слишком много ошибок.

В финале Кубка России должно было определиться, кто из этих трех фигуристок получит место в сборной. Турнир в Новгороде выиграла Медведева, но разрыв между ее оценками и оценками Туктамышевой был минимальным.

Судя по всему, в ФФККР прекрасно понимали, что очередное откладывание принятия решения о составе сборной — особенно в той части, которая касается участниц женского турнира — вызовет недоумение у болельщиков. Скорее всего, именно этим можно объяснить довольно неуклюжие попытки функционеров федерации объяснить, что ничего особенного не произошло

Впрочем, ждать до последнего федерация вряд ли будет — как минимум, фигуристам после перелета в Японию потребуется несколько дней на акклиматизацию, не говоря уже о том, что держать спортсменов в подвешенном состоянии несколько недель довольно глупо. Так что имена тех, кого в федерации на самом деле считают основными, мы узнаем довольно скоро».

Александр Коган Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Мы сейчас не делим состав на основных и запасных. Сейчас весь список подан в алфавитном порядке. Состав сборной вместе с запасными был подан в ISU в соответствии с правилами. Вот он такой и есть. Вносить изменения в стартовый состав мы можем за один час до team leaders meeting на чемпионате мира. То есть условно, до 18 марта. Исходя из тех людей, что есть в списке основных и запасных.

Японки готовятся, россиянки ждут

Корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что подковерные игры федерации пойдут во вред российским спортсменкам.

«Разве можно нормально настроиться на главный старт сезона, если за три недели до него ты понятия не имеешь, будешь ли выступать?! Тем более соревнования пройдут в Японии, что само по себе требует непростой акклиматизации. Кстати, японки, которым не надо менять часовые пояса, знают свою судьбу ещё с конца декабря. Призёры национального чемпионата автоматически едут на чемпионат мира и имеют почти три месяца на полноценную подготовку.

У нас же решение о составе принимает исполком федерации после обсуждения его тренерским советом. Финал Кубка России в Великом Новгороде завершился 22 февраля, а подать заявку нужно было не позднее 25-го. Поэтому говорить, что "времени практически не было", просто несерьёзно. Понятно, что выбор между Туктамышевой и Медведевой будет сделать очень тяжело, особенно после их равного в целом выступления в Новгороде. Очевидно, у обеих спортсменок есть сильные сторонники в тренерском совете. Но выбор необходимо было сделать.

Сейчас уже даже не так важно, кто именно станет обладателем заветного билета в Японию. Куда важнее, чтобы она освободилась от томительного ожидания и смогла наконец начать целенаправленную подготовку к чемпионату мира. Вместо этого федерация, будто опасаясь ошибиться или ущемить чьи-то интересы, продолжает держать обеих экс-чемпионок планеты в подвешенном состоянии. Или попросту издеваться над ними, потому что по-другому искусственное нагнетание ситуации не назовёшь.

И это грустно. Ведь именно федерация должна предоставлять спортсменам комфортные условия для подготовки к главным стартам».

Илья Авербух Хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 Я думаю, это правильное решение, потому что выступление Медведевой и Туктамышевой не было безупречным и безошибочным. Поэтому, наверное, было решено именно такой заявочный лист объявить, который был сформирован по выступлениям по чемпионату России. Именно чемпионат России всегда является определяющим в выборе состава. Я думаю, что федерация руководствовалась таким принципом, и думаю, что отчасти это правильно. Заявка нашей команды выглядит объективной.

В провале на чемпионате мира будет виновата федерация

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров также ругает ФФККР за нервозную обстановку, в которой российским фигуристам приходится готовиться к турниру.

«Даже если накануне чемпионата мира будет принято решение, что Туктамышева и Медведева заявляются в "основу" вместо Софьи Самодуровой и Станиславы Константиновой, мы на выходе получим неподготовленных спортсменок. Неподготовленных именно морально. Потому что вместо того, чтобы спокойно готовиться к ЧМ-2019, они будут находиться в подвешенном состоянии. 22 года и 19 лет оставляют надежду, что в таком возрасте девушки уже научились справляться с подобным давлением. Ну а если все же нет?

Если Константинова, Туктамышева или Медведева получат право участвовать на чемпионате мира, но провалятся там, спрашивать надо будет не с девушек, а с поставивших их в такие условия функционеров. Не нашлось у господина Горшкова и его коллег времени принять важное решение. Думал ли кто-то из них в данный момент о девушках, зачем-то мотавшихся в Новгород? Вряд ли. Мало кто из них понимает, какие тонны экскрементов могут политься на Константинову, не завоевавшую медалей ни на чемпионате России, ни на чемпионате Европы, ни в финале Кубка России. Ученица Валентины Чеботаревой сама в Новгороде призналась, что упустила свой шанс поехать в Японию. Но Горшков и Ко не стали долго думать и внесли в основную заявку на ЧМ-2019 участниц последнего чемпионата Европы. К Стасе претензий быть не должно.

Остается лишь ждать продолжения комедии. В надежде, что она не превратится в трагикомедию. О квоте на последующие международные старты тоже забывать на стоит».

Мария Бутырская Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Я прям слышу сейчас какой-то бред, потому что девочкам надо настраиваться. Не отбираться, а готовиться к чемпионату мира. Федерации надо было вынести окончательное решение, чтобы конкретный человек уже понимал, едет он или нет. Запасным тоже очень тяжело быть. Это такая работа в никуда. Потому что в момент, когда ты готовишься к чемпионату мира, можно уже готовиться к следующему сезону. Я, честно говоря, не понимаю такого ответа, потому что я знаю, что они должны были определиться с составом сборной страны. Константинова точно не поедет на чемпионат мира. Она нестабильная на данный момент, а никому не выгодно терять квоты на следующий год. Они будут выбирать либо Медведеву, либо Туктамышеву. Как они будут выбирать? Наверное, у них что-то в голове есть. Они, наверное, что-то придумают. Может быть, будут какие-то прокаты ближе к чемпионату мира, например, в Новогорске.

Задача-минимум

Авторы «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин и Олег Шамонаев объясняют, почему выбор третьей участницы в эенском индивидуальном катании так важен.

«В ожидании "новой волны" выбор состава на Сайтаму представляется очень рисковым делом. В случае с Софьей Самодуровой существует четкий спортивный критерий — не отправлять на чемпионат мира действующую чемпионку Европы очень странно, хотя она и навряд ли будет претендовать в Японии на медаль. Загитова — действующая олимпийская чемпионка и единственная в нашей сборной, кто сегодня способна дать бой японкам на их льду, конечно, если обойдется без срывов. Ее кандидатура тоже считается "железной", если конечно, Алина сама не передумает ехать на чемпионат мира.

Но если Загитова выступит, и окажется за чертой призеров (что, увы, вполне реально), все внимание будет приковано к нашей третьей участнице, от которой потребуют как минимум конкурентоспособного выступления. Задачей минимум для наших девушек в Сайтаме является сохранение максимальной квоты на чемпионат мира. Для этого сумма мест двух наших лучших спортсменок должна не превысить цифру 13, что при непопадании на пьедестал будет сделать не так просто. В общем, если третий номер нашей сборной не сможет подстраховать, скажем, Загитову, это может вылиться в скандал.

Медведева и Туктамышева — отличные фигуристки, но сейчас не самые стабильные. Во всяком случае, их результаты в нынешнем сезоне не дают возможности сделать сколько-нибудь обоснованный прогноз, кто из них к марту окажется в лучшей форме. Поэтому выбор между ними превращается в настоящее гадание, и ключевыми становятся не экспертные оценки, а личные симпатии членов бюро исполкома ФФККР и лоббистские возможности претенденток. Все это сильно удлиняет процесс принятия решений, заставляя нервничать и болельщиков, и фигуристок».

Анна Погорилая Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года Я немного не понимаю, а будет замена или нет? Ведь если опираться на спортивный принцип, то не должны никого менять. Константинова стала первой после юниорок на чемпионате России. Считай, это первое место. Загитова — вторая. Единственное, кого могли бы поменять, — это Самодурову. Но она выиграла чемпионат Европы, и, по логике, ни её не должны менять, ни кого-то ещё. И зачем тогда затевалась вся суматоха в финале Кубка России? Я так понимаю, что хотят сделать замену. Но тогда встаёт следующий вопрос: а зачем тогда чемпионат России, если мы можем делать всё, что хотим?

Список Горшкова — просто формальность

Автор «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин считает, что ФФККР плюнет на спортивный принцип и оставит вне заявки действующую чемпионку Европы.

«Туктамышева, скорее всего, будет в Японии. И как раз на месте Константиновой. Ученица Алексея Мишина отлично откатала произвольную в Новгороде и даже заслужила похвалу своего тренера. Когда 22-летняя фигуристка уходила со льда, то услышала от Профессора, входящего в тренерский совет: "Уже лучше". Мишин искренне удивился тому, что Лиза запасная. А значит, она будет на чемпионате мира.

Так как же появился этот список Горшкова? Все просто. Его сформировали сразу после чемпионата Европы. Или даже после чемпионата России, включив туда трех россиянок, которые оказались наверху и уже могут участвовать во взрослом мировом первенстве: Софья Самодурова — действующая чемпионка Европы, Алина Загитова — серебряный призер и Станислава Константинова, занявшая четвертое место в Минске.

Поэтому наличие первых трех формально основных фигуристок — Самодуровой, Загитовой и Константиновой и двух запасных — Медведевой и Туктамышевой — ничего не значащий документ. Состав официально можно менять за два дня до старта чемпионата мира.

И знаете, у меня большие сомнения, что в итоговый список попадет Самодурова. С январского чемпионата Европы о ней ничего не слышно. Ее не было на финале Кубка России. Вместо того чтобы включиться в баттл Туктамышевой — Медведевой, она ушла в сторону. И почему она уверена, что место ей гарантировано? Ведь даже ее программа по баллам дешевле, чем у остальных. Большая ошибка».

Почему федерация тянет время?

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай объясняет, как рост популярности фигурного катания в стране сыграл не на руку ФФККР.

«Все разговоры про еще один контрольный турнир — это издевательство. Господа, да имейте же совесть! Вы уже устроили этот отбор, вы думали, что получите там готовые ответы, но вы их не получили. Что ж, теперь извольте решать. Сами, собственным умом и чутьем. В этом и состоит ваша работа, права уклоняться от которой вы не имеете. Да, я понимаю, что тяжело. А Жене с Лизой что, легче, что ли? Кстати, если на этом "еще одном отборе" они опять откатают вничью, вы, небось, захотите устроить им второй, третий, четвертый… Будете тянуть сколько угодно, лишь бы избежать ответственности, а?

На самом деле ФФККР оказалась просто (и, в общем, объяснимо) не готова к тому резкому скачку популярности фигурного катания, что случился в России за последний год. Нынче вся страна обсуждает медведеву-туктамышеву-загитову на каждом углу, и ни о каких попытках по-старому решить все тихо-полюбовно в кулуарах и кабинетах речи уже не идет. Забудьте. Вы теперь тоже под микроскопом. И каким бы ни был окончательный вердикт, вас за него все равно будут ругать. Либо миллионы медведевских поклонников, либо миллионы туктамышевских. Минимум до Саитамы — это неизбежно.

Так что, как бы ни было страшно, а деваться некуда. Надо собрать мысли в кучку, набраться духу, выйти на люди — и сказать. Например, так: из Туктамышевой и Медведевой выбираем эту, с Забияко/Энбертом решим через пару дней, а у мужчин подождем до 7-го числа.

Потом — быстро уйти, выдохнуть за захлопнутой дверью "уф", сунуть валидол под язык — и отключиться от соцсетей. Чтобы не травмировать свою нервную систему».

Загитова, Самодурова, Константинова — обманный маневр

Зам. главного редактора «Спорт день за днем» Сергей Бурый уверенно срывает покровы с замыслов ФФККР.

«Красные носы федерации думают, что всех перехитрили, но их многоходовка так же бесполезна, как разлитый кипяток.

Медведева и Туктамышева названы запасными. Это сделано для того, чтобы не принимать огонь фанов на себя. Не отвечать за будущий провал одной или второй спортсменки. Выбор — нейтральная Константинова. Но текущий список — формальность, его можно поменять хоть за день до чемпионата мира.

Вы, наверное, помните, что было в прошлом году? Константинова заменила Медведеву в последний момент. Официально — из-за рецидива травмы Жени. Плохого самочувствия.

Наверное, вы уже понимаете, зачем написан предыдущий абзац.

Мой прогноз сбудется, и никакие клоунские носы вас не запутают. На чемпионат мира полетит Медведева. В последний момент она заменит Константинову. Станислава снимется как бы из-за плохого самочувствия.

А что Туктамышева? Тренер Алексей Мишин чуть не подавился, когда услышал от нашего издания состав. "Зачитайте же, зачитайте!" — просил он огласить речь важного представителя юмористической организации, опубликованной вне сайта организации.

Мишин все прекрасно понимает. Для него это удар. Как это — Лиза не в тройке? Что-о-о?

Ха-ха! Ответит федерация. Ха-ха-ха-ха-ха».

Стыдная ситуация

Автор блога «Олимпийские виды» Алексей Авдохин рассуждает, как ФФККР могла бы избежать неудобной ситуации, в которой оказалась сейчас.

«Решать, кому и куда ехать должны не люди, а бумаги. Простые слова, написанные перед сезоном средним шрифтом.

Это должны быть такие слова, чтобы и фигуристы, и болельщики уже через минуту после отбора знали без ФФКР, кто и на какой турнир едет.

Это самый честный и очевидный вариант — прописать доскональные критерии отбора, которых сейчас вообще нет на официальном сайте федерации. Обсудить и выбрать любые — место на ЧР, результат на Гран-при, лучший результат сезона, какой-нибудь рейтинг, но честно и неотступно им следовать.

Только так федерация обезопасит себя от будущих претензий тренеров и обид фигуристов. Понятно, что и в этой конструкции можно манипулировать оценками, судьями и всем остальным, но правило, что на главный старт едут только люди с конкретными результатами должно быть незыблемым.

Определять состав тренерским советом при современной конкуренции в женском катании — бесполезный атавизм. Если запутались в пяти фигуристках сейчас, то через год федерация просто зависнет и потребует перезагрузки — когда в основу постучат суперюниорки.

Наверное, скоро из-за дикого количества топ-фигуристок у России вообще будут разные составы на Евро и ЧМ — почему нет, если достойных еще больше?

Но за то, что происходит сейчас — стыдно. И с каждым следующим днем все сильнее».

Коляда провалил очередной турнир, какой ему ЧМ?

Автор Sport24 Владимир Афанасьев нелестно высказался о противоречивой фигуре российского одиночника.

«Разговоры о том, заслуживает ли Михаил право поехать на ЧМ-2019, вспыхнули с новой силой. Чтобы убедить Федерацию фигурного катания, Коляда поехал на турнир в Таллин. В принципе, с основной задачей фигурист справился, одержав в столице Эстонии победу. В короткой программе Михаил практически не ошибался, лишь смазав приземление после первого четверного тулупа в каскаде, из-за чего второй прыжок стал вместо тройного двойным.

Но в произвольной программе начался настоящий кошмар. Из семи заявленных прыжковых элементов Коляда упал с четырех: четверной тулуп (дважды), тройной аксель и тройной лутц. Уровень остальных участников был гораздо ниже, поэтому даже сбавка в 6 баллов оставила россиянина на первом месте. Но разве можно с таким прокатом все еще надеяться на поездку в Сайтаму?

Оказывается, можно. Михаил уверен, что приедет на ЧМ в хороших кондициях.

В Минске олимпийский чемпион Алексей Ягудин сказал следующее: "У парня есть абсолютно все. Не раз говорил: он как хороший гостиничный комплекс, который работает по системе 'все включено'. Но похоже, закрылся на санитарный день". Наверное, в текущем сезоне у этого комплекса санитарный год». 0