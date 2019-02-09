Германия выиграла эстафету на этапе КМ в Канаде, Россия — 10-е

Биатлонистки сборнойодержали победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

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Немки использовали 12 дополнительных патронов и с одним штрафным кругом пробежали эстафету за 1 час 10 минут 16,3 секунды.

Второй стала команда Норвегии (+30,2) с семью дополнительными патронами и двумя штрафными кругами. Замкнули тройку французские биатлонистки (+41,6; 12/0).

Россиянки Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева завершили эстафету на 10-м месте. Отставание от сборной Германии составило 4 минуты 39 секунд.

Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада

Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Германия — 1:10:16,3 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов).

2. Норвегия — отставание 30,2 (2+7).

3. Франция — +41,6 (0+12)...

10. Россия — +4.39,2 (0+9). 0